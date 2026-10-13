Los afectados por la 'ley de nietos' prometen pelear por sus derechos: "Todo apunta a que hay españoles de primera y de segunda"

Los detalles A 47 días de las elecciones, ahora mismo hay unos 163.000 españoles para los que va a ser prácticamente imposible poder votar. Son los nacionalizados por la 'ley de nietos' antes del 1 de agosto. Tras el 'no' del Supremo, ahora la pregunta es si tienen tiempo para recurrir y que les dé tiempo a votar. laSexta ha hablado con algunos de ellos.

Los afectados por la decisión del Supremo de paralizar la 'ley de nietos' lucharán por su derecho al voto. Lorena Lores, secretaria de la Federación de Asociaciones gallegas de Argentina, expresa la frustración y el dolor ante la situación, señalando que parece haber españoles de primera y segunda. El Supremo ha dado cinco días para presentar alegaciones y demostrar su descendencia de exiliados, algo que Lores considera imposible. A pesar de las dificultades, su asociación no se rendirá y tomará todas las medidas necesarias. Aunque el Tribunal Constitucional podría intervenir, el proceso es complicado y el tiempo escaso. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, califica la situación de grave y un "atropello" de derechos, subrayando que en democracia se garantiza el derecho al voto. laSexta ha consultado a la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo, que indican que los afectados están actualmente incluidos en el censo electoral, pero será Exteriores quien determine su exclusión.

Van a pelear por su derecho al voto hasta el final. Es la primera reacción de los afectados tras la decisión del Supremo de paralizar la 'ley de nietos'. Lorena Lores, secretaria de la Federación de Asociaciones gallegas de Argentina, detalla la "tremenda frustración y dolor" que están sufriendo. "Todo apunta a que hay españoles de primera y de segunda", explica en conversación con laSexta.

Ella es la presidenta de una asociación de gallegos descendientes de exiliados por el Franquismo. "Algunos todavía no se han enterado porque esto ha sido muy precipitado", detalla.

El Supremo les ha dado un plazo de cinco días para presentar alegaciones. Para acreditar, a través del consulado, que son descendientes de exiliados. Un trabajo prácticamente imposible. "¿Cómo podría demostrar yo en cinco días? Bueno, ni en cinco días ni nunca. Es una tomadura de pelo", denuncia Lores.

Su abuelo huyó a Argentina con un pasaporte falso. Se escondió durante un año y su abuela huyó de polizón desde Vigo. "¿Cómo hago? Voy al puerto de Vigo y ¿pido un informe? ¿O busco el granero donde estuvo escondido mi abuelo un año?", ironiza esta descendiente de exiliados con la situación similar que se encuentran muchos como ella.

Pero no se rendirán. La asociación que encabeza, señala, irá a por todas. Aunque el tiempo juega en contra. "Para estas elecciones parece que va a ser imposible. Por eso vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, con el tiempo que lleve", asegura.

Y es que, aunque los afectados presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional, el camino es difícil. El experto en Ciencias Políticas Pablo Simón ha sido claro hoy en Al Rojo Vivo. "Lo tiene imposible. ¿Puede salir el Constitucional al rescate? Seguro, pero ya tendrías que recurrir individualmente. Yo creo que no da tiempo material", ha asegurado el profesor Simón.

LaSexta ha consultado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo por ellos. Nos cuentan que, ahora mismo, estos afectados están incluidos en el censo para las elecciones. Que tendrá que ser Exteriores el que indique su exclusión.

La portavoz del Gobierno Elma Saiz ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que es "una situación de extrema gravedad". "En una Democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe", ha añadido Saiz. El Gobierno habla de "atropello" de derechos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido