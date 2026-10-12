PP y Vox celebran la decisión del Supremo con la 'ley de nietos': "El 29N a votar en las urnas solo los españoles y sin fraude"

Los detalles Alberto Núñez Feijóo ha señalado que "lo primero en democracia es cumplir las reglas" mientras que Jorge Buxadé ha animado a votar a los españoles "sin alteraciones del censo".

El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', decisión que ha sido celebrada por PP y Vox. Ambas formaciones argumentan que se evita una alteración del censo electoral. Jorge Buxadé, de Vox, considera que el Supremo ha hecho justicia al estimar sus alegaciones. Además, ha llamado a votar el 29 de noviembre sin alteraciones del censo. Alberto Núñez Feijóo, del PP, subraya la importancia de cumplir las reglas en democracia y califica la decisión del Supremo como un límite a la irresponsabilidad del Gobierno. Miguel Tellado, del PP, también ha destacado que la justicia se ha impuesto.

El Tribunal Supremo ha mantenido su decisión de suspender el derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', algo que han celebrado PP y Vox ya que siempre habían cuestionado su aplicación. En ambos casos, han defendido que lo que ha hecho el tribunal es no permitir una alteración del censo electoral.

En el caso de Vox ha sido Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, el que ha aseverado que "el Supremo ha hecho justicia" por estimar las alegaciones de la formación frente a las de la Abogacía del Estado y el Gobierno.

Los de Santiago Abascal, que han calificado de "victoria judicial", han aseverado que "no se puede aceptar una alteración del censo electoral". Y, tras esta decisión, Buxadé ha hecho un llamamiento a la participación en las próximas elecciones: "El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas solo los españoles, sin fraude y sin alteraciones del censo".

Por su parte, también el PP ha celebrado esta decisión. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que "lo primero en democracia es cumplir las reglas": "En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna. El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas".

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, también ha manifestado que "la justicia ha hablado" y que el Estado de derecho se ha impuesto: "La justicia ha hablado. Cada vez que Sánchez ha intentado torcer el brazo a la democracia, el Estado de derecho se ha impuesto. España es mucho más que este Gobierno tramposo. El 29N tendrá el presidente del Gobierno que merece", ha escrito Tellado en su cuenta personal de X.

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