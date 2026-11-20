Sí, pero... Pese a reconocer el esfuerzo del líder del PP, Abascal cree que "faltaron mensajes muy importantes para los españoles, que eran los mensajes de Vox". "Me gustaría que el señor Feijóo conteste si tiene alguna intención de pactar con los restos del PSOE si finalmente los españoles votan alguna alternativa", ha añadido.

Santiago Abascal, líder de Vox, elogió el desempeño de Alberto Núñez Feijóo en el debate contra Pedro Sánchez, destacando que puso en evidencia las corrupciones del PSOE. Abascal criticó a Sánchez, calificándolo de "capo de una mafia", y expresó su deseo de que Vox pueda transmitir sus mensajes en el próximo debate a cuatro con PSOE, PP, Frente Amplio y Vox. Abascal ironizó sobre la insistencia de Sánchez en mencionarlo sin invitarlo a debatir. Además, celebró que Feijóo no ofreciera pactos a Sánchez, abogando por un cambio de rumbo en España sin el PSOE. También se refirió al aspecto físico de Sánchez, sugiriendo que refleja el descontento de los españoles y la necesidad de investigar las acciones del gobierno.

El líder de Vox, Santiago Abascal, valora positivamente el papel de Alberto Núñez Feijóo en su debate con Pedro Sánchez, a quien dejó "colorado" al recordarle "todas las corrupciones" que rodean al PSOE. En declaraciones a los medios desde Salamanca, Abascal celebra que se diga a Sánchez "que es el capo de una mafia". Eso sí, cree que en el debate faltaron los mensajes de Vox.

Abascal espera poder trasladar esos mensajes el próximo jueves en el debate a cuatro que protagonizarán PSOE, PP, Frente Amplio y la propia Vox. "Es alucinante, de verdad, escucharle hablar [a Sánchez] de buena política a alguien así y a la vez hablar de la mala educación. Yo creo que es como si a un psicópata le molesta que alguien no le trate de usted", opina el líder de la formación de extrema derecha.

Según Abascal, es bueno "cuando a un tirano se le pone ante su espejo". "Lo que no sé es para qué me mencionan tanto si luego no me invitan al debate. Ver al señor Sánchez que no se le caía mi nombre de la boca ni el de Vox —y cuando no los decía era porque nos ponía la etiquetita de la ultraderecha—, pues es muy llamativo. Yo creo que el señor Sánchez tiene muchas ganas de debatir conmigo, pero siempre cuando yo no estoy", ironiza.

"El señor Feijóo hizo bien en no ofrecerle pactos a Pedro Sánchez. Yo creo que uno de los grandes errores del año 2023 fue la oferta permanente de pactos a Sánchez y de pactos de Estado en el cara a cara que mantuvieron. Yo me alegro de que el señor Feijóo haya aprendido esa lección y que entienda que en España tiene que haber un cambio de rumbo y que no debe ser de la mano del PSOE. Pero me gustaría que lo diga con más claridad, no solo [no] ofreciendo pactos. Me gustaría que el señor Feijóo conteste a todos antes del día 29 de noviembre si tiene alguna intención de pactar con los restos del PSOE si finalmente los españoles votan alguna alternativa", ha añadido.

Abascal también se ha referido al aspecto físico de Pedro Sánchez, preguntándose si "era una estrategia, si era algo químico o si está noqueado": "No sé exactamente a qué obedece esa cara compungida de cordero degollado, pero claramente yo diría que obedece a que se acerca el 29 de noviembre, a que sabe que los españoles están completamente hartos de él, a que sabe que ha hecho cosas realmente malas en estos cuatro años y a que sabe también que algunos no estamos dispuestos a mirar para otro lado, sino que vamos a levantar las alfombras, vamos a investigar, vamos a hacer auditorías y vamos a sentar, por supuesto, en los tribunales a todos aquellos que creemos que se han corrompido y que han traicionado a España".

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