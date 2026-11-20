¿Qué ha dicho? "No tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente y estoy dando todo para que eso no pase", confiesa el cabeza de lista de ERC, que lamenta que la palabra Cataluña no saliese en el cara a cara.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticó el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, señalando que "quien no lo vio" fue el verdadero ganador porque "no aportó nada". Rufián lamentó que Sánchez estuvo "inactivo" y "mal asesorado", mientras que Feijóo actuó "más de tertuliano" que de candidato. Según Rufián, el líder del PP fue al "ataque más absoluto" y el presidente del Gobierno, aunque es "buen parlamentario", optó por "callar y estar a la defensiva". Concluyó que "Feijóo se comió a Sánchez" y expresó su preocupación por la posibilidad de que Abascal sea vicepresidente, lamentando que Cataluña no se mencionara en el debate.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y candidato del partido a las elecciones generales, Gabriel Rufián, subrayó este viernes que quien ganó el debate entre el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP y aspirante a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, fue "quien no lo vio" porque "no aportó nada", y lamentó que el primero estuvo "inactivo" durante el mismo y el segundo hizo "más de tertuliano" que de candidato.

Así lo indicó Rufián en una entrevista en RNE, donde señaló que durante el debate vio que el líder del PP iba "al ataque más absoluto" y el presidente del Gobierno no es que estuviera "mal preparado" porque es un "buen parlamentario", sino que estaba "mal asesorado", ya que optó por "callar, estar a la defensiva, incluso dejar hablar o preguntar según qué mentiras o falsedades".

Esto, lamentó, fue "una mala cosa". El debate, a su juicio, no aportó "nada" más allá de datos, y Feijóo "hizo de tertuliano, sin aportar casi ninguna solución". Le sorprendió que hoy haya gente que diga que Sánchez apeló ayer a un "votante, moderado o centrista" y agregó que cuando eres "tan inactivo en un debate, te equivocas".

Su conclusión del debate, explicó, es que "Feijóo se comió a Sánchez" y reconoció que los debates, sobre todo los cara a cara, son "muy difíciles, lo fácil es comentarlo desde fuera".

"No tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente y estoy dando todo para que eso no pase", confiesa el cabeza de lista de ERC, que lamenta que la palabra Cataluña no saliese en el cara a cara.

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