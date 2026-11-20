¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio destaca que, tras el cara a cara, ha contrastado que ni PP ni PSOE "van a acabar con la especulación" en vivienda, acusándoles de no dar una "respuesta clara" a la problemática.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, criticó el debate entre Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) por no abordar soluciones efectivas para la crisis de vivienda. Colau señaló la falta de contacto con la realidad de Sánchez y la ausencia de claridad en sus respuestas a las demandas ciudadanas, como vivienda y mejora salarial. Frente Amplio se presenta como una alternativa con propuestas de redistribución de riqueza y compromiso para acabar con la especulación inmobiliaria. Verónica Barbero, portavoz de Sumar, también lamentó la falta de enfoque en vivienda y criticó a ambos líderes por no abordar temas cruciales como el derecho a la vivienda y la violencia machista.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha tachado de "fallido" el debate cara a cara entre sus homólogos de PP y PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, respectivamente, al constatar que ninguno solucionará el problema de la vivienda.

También ha criticado que al presidente del Gobierno le ha faltado "contacto" con la realidad y sobre todo "le ha faltado claridad y contundencia para dar respuesta a lo que son claramente las demandas básicas de la ciudadanía", como vivienda y mejora salarial, y también a los "bulos" de Feijóo.

Por tanto, ha afirmado que el proyecto político que lidera tiene "mucho que decir" en lo que resta de campaña de los comicios y sobre todo, en el debate entre los cuatro principales candidatos para replicar al PP y mostrar sus propuestas de redistribución de riqueza.

"Después de este cara a cara fallido, las que luchamos por la vivienda, por la subida de los salarios, por la educación pública, por las pensiones, por la sanidad, por la igualdad y en contra del genocidio en Palestina tenemos mucho que decir. Y lo vamos a decir. Nos vemos la semana que viene", ha escrito Colau en la red social 'X'.

En declaraciones en 'RNE', Colau ha confesado tener "muchas ganas" de hacer el debate a cuatro, reconociendo que le faltó que Sánchez respondiera a "muchas de las mentiras" que dijo Feijóo durante su cara a cara.

"Vi al presidente Sánchez bajando los brazos, y no es momento de hacerlo. La extrema derecha supone una amenaza terible para nuestro país y, por lo tanto, hay que responder a esos bulos", ha destacado.

Reivindica Frente Amplio como el "punto de inflexión" en vivienda

A su vez, ha constatado tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo que ni PP ni PSOE "van a acabar con la especulación" en vivienda y ha reivindicado que Frente Amplio tiene que condicionar el Gobierno para que haya un "punto de inflexión" en vivienda, que es la principal preocupación de la ciudadanía.

"Me comprometo personalmente a condicionar un gobierno progresista para que haya un punto de inflexión, bajen los precios y se acabe la especulación en este país", ha prometido.

Sánchez parecía como "abstracto"

En declaraciones a laSexta, ha insistido que ni PP ni PSOE "no han dado respuestas claras" a la problemática de la vivienda y que se han mostrado como "corresponsables" de la crisis de vivienda.

De hecho, ha subrayado que ha visto a Sánchez con "poco contacto con la realidad" visto que la calle está "muy harta" y exige que se mejoren pensiones, salarios y los servicios públicos. "Me ha faltado contacto con la realidad del presidente Sánchez, al que he visto como abstracto. Lo he visto manejarse mucho con datos macroeconómicos pero con muy poco contacto con la realidad directa de la calle", ha ahondado.

También ha confesado que se ha quedado "con muchas ganas de responder tantos bulos y tantas mentiras que ha soltado" el líder del PP tanto en materia de corrupción como en vivienda o economía.

Sánchez ha sido "incapaz" de defender al Gobierno de coalición

Posteriormente, la portavoz de Sumar en el Congreso e integrante de la lista por Madrid de Frente Amplio, Verónica Barbero, ha lamentado que "la gran ausente de este debate ha sido la vivienda".

"Feijóo y Sánchez se han dedicado al 'y tú más' y se han olvidado de hablar a la gente de lo que realmente le interesa: cómo van a garantizar el derecho a la vivienda", ha recriminado en declaraciones remitidas a la prensa.

Barbero ha denunciado que el líder del PP "ha mentido todo el rato en este debate" mientras que ha reprendido a Sánchez por no haber sido capaz "ni de defender al Gobierno de coalición progresista ni de enfrentar realmente a la derecha".

Por último, ha proclamado que el "51% de la población no ha existido" en este 'cara a cara' y ha afeado que ninguno de los dos candidatos hayan sido incapaces de decir nada en el debate sobre el nuevo "asesinato machista" en Parla (Madrid).

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