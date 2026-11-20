Los detalles La ministra y líder de Más Madrid ha sacado pecho de las medidas impulsadas por Sumar en el Gobierno frente a la "falta de contundencia" que cree que tuvo Sánchez en el debate con Feijóo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido que echó en falta más "contundencia y firmeza" del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, frente al "marrullerismo y las mentiras" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el cara a cara entre ambos para las elecciones del 29N.

Preguntada por este debate, en el foro Metafuturo 2026, la ministra del espacio Sumar (ahora Frente Amplio) y líder de Más Madrid ha reprochado a Sánchez su actitud. "Echamos de menos lo que yo creo que representamos en el Frente Amplio. Esa contundencia a la hora de responder a una derecha que no tiene nada que ofrecernos, y a la hora de responder con contundencia las políticas que han hecho que este país avance y que este país pueda avanzar todavía más", ha señalado.

Así, García ha recordado que han logrado llevar a los servicios públicos los derechos "hasta el límite de lo que el propio Partido Socialista nos decía que era imposible". "Lo hemos hecho posible, no solamente con los reales decretos de vivienda, sino con la disminución de los copagos, la universalidad, el medio millón de gafas que hemos repartido", ha enumerado. "Nosotros hemos conseguido que se hiciera. Eso es lo que rebate un discurso maniqueo del señor Feijóo, que yo no entendí muy bien cuáles eran sus propuestas, porque eran propuestas a las que el propio señor Feijóo había votado en contra en los últimos años", ha añadido.

"Vimos un clásico, una marrullería y un juego sucio, como siempre, de la derecha del PP", ha insistido la ministra reiterando de nuevo la "falta de contundencia" de Saánchez a la hora de "defender el modelo, el Gobierno y el Estado de la sociedad que nosotros defendemos". "Pero no pasa nada, porque para eso está el Frente Amplio", ha añadido.

Pero más allá del debate de que el debate pueda haber dejado un espacio a Frente Amplio, Mónica García ha defendido que la oportunidad ha estado ahí "desde el principio". "Desde que somos un gobierno de coalición y empujamos las mejores políticas, las más valientes y las más progresistas, que por cierto, son las que han hecho avanzar a este país", ha reiterado. "Salario mínimo, reforma laboral, universalidad, copagos, ley de dependencia, multas a las grandes a los operadores, etc", ha vuelto a enumerar.

Así, ha sacado pecho de la hoja de servicios de este Gobierno "en la parte progresista y en la parte más valiente, más ambiciosa". "La firmamos nosotros", ha sentenciado en referencia a Sumar.

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