Broncano pide perdón al público de 'La Revuelta': "La cagué tremendamente. Soy la persona que más ha decepcionado a la izquierda después de Rufián"

Broncano pide perdón al público de 'La Revuelta': "Soy la persona que más ha decepcionado a la izquierda después de Rufián"

¿Qué ha dicho? "Cometimos un error. No estuve a la altura de lo que tiene que ser la televisión pública". "La cagué tremendamente. Pensaba que si venían con el público habitual, podría provocar que me aplaudieran mucho", ha reconocido.

David Broncano ha pedido disculpas al público habitual de 'La Revuelta' tras la polémica entrevista con Santiago Abascal. El líder de Vox impuso su discurso, mientras Broncano esperaba que su audiencia abucheara al político. Sin embargo, sucedió lo contrario, con gritos de apoyo a Abascal, quien negaba la violencia machista y el cambio climático. Broncano se mostró decepcionado y triste, admitiendo que no estuvo a la altura de la televisión pública. A pesar de las críticas, utilizó el humor para abordar su desencanto, reconociendo que subestimó la habilidad comunicativa de Abascal y que no logró contrarrestar sus afirmaciones con datos.

David Broncano ha pedido perdón al público de 'La Revuelta'. Al suyo, al de siempre, que no coincide con el que presenció la entrevista de este lunes a Santiago Abascal. Porque el líder de la ultraderecha en España no solo impuso sus reglas, sino que implantó su discurso ultra.

"La cagué tremendamente. Pensaba que si venían con el público habitual, podría provocar que me aplaudieran mucho" y que, en contrapunto, abucheasen cada palabra del líder de Vox. Aunque lo que ocurrió fue todo lo contrario. Hasta gritaron: "¡Presidente, presidente!" al mismo que estaba negando la existencia de la violencia machista o del cambio climático.

Tras las duras críticas y el debate suscitado por lo vivido durante la entrevista, Broncano ha arrancado el programa explicándose e intentando redimirse ante sus seguidores habituales y los seguidores de su espacio centrado en el humor.

"Quiero disculparme con el público que no pudo venir al programa, que son nuestra gente de verdad", ha dicho. "Me siento muy decepcionado conmigo mismo por cómo llevé a cabo la entrevista. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada en mi vida", ha asegurado el cómico, que no ha dudado en mostrarse visiblemente afectado ante las críticas escuchadas. "Soy consciente de que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública" ha asegurado.

"Ayer hasta tartamudeé"

Aunque, en esta ocasión, sí que ha tirado de humor para mostrar su desencanto con lo ocurrido. "Soy la persona que más ha decepcionado a la izquierda después de Rufián".

Y en el mismo tono, ha apoistado por reírse de símismo. De una de la muchas valoraciones negativas que ha recibido. "Ayer hasta tartamudeé", ha reconocido el presentador.

"Posiblemente le había infravalorado a nivel comunicativo y él lo aprovechó muy bien; decía las cosas con aplomo, aunque fuesen cosas que se tambaleaban todas. Intentar tener un tono periodístico sin tirarle un dato para contrastarlo, es peligroso", ha presentado como resumen.

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