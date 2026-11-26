Alberto Garzón y Tania Sánchez se han sumado al manifiesto de apoyo a Frente Amplio, una formación que consideran que recoge la "experiencia de los últimos ciclos electorales".

Alberto Garzón y Tania Sánchez, exdirigentes de Podemos, han firmado un manifiesto en apoyo a Frente Amplio, instando a la movilización electoral en una "elección decisiva" para el país. Sánchez destaca la unidad de líderes de izquierda en este llamado a votar, mientras que Garzón, aunque retirado de la política activa, se muestra preocupado por un posible gobierno de derecha y extrema derecha. Garzón también menciona el crecimiento de Frente Amplio en las encuestas como un motivo para su apoyo. El manifiesto ha generado reacciones, como la de Ione Belarra de Podemos, pero Sánchez aclara que la intención no es crear disputas, sino resaltar la experiencia acumulada por la izquierda. Garzón lamenta la falta de una candidatura unificada, pero espera que el manifiesto oriente a la ciudadanía ante los cambios políticos.

Alberto Garzón y Tania Sánchez, ex altos cargos de Podemos, han firmado un manifiesto de apoyo a Frente Amplio publicado este jueves. Con el texto llaman a movilizarse en las urnas ante lo que consideran una "elección decisiva" para el futuro del país. Ambos defienden que la iniciativa busca reunir la experiencia de los distintos ciclos electorales de la izquierda y respaldar una opción política que pueda frenar el avance de las derechas.

"Lo que hay es un convencimiento compartido de todos los firmantes de que es una elección decisiva, que no solo tiene que ver con la composición de las Cortes, sino también con el futuro de un país", explica Sánchez. La exdirigente señala que existe "un deseo de mucha gente que han sido líderes o referentes en otros tiempos de decir: 'Nosotros estamos aquí, creemos que es importante ir a votar y esta es la opción que creemos que es la mejor para el futuro del país'".

Por su parte, Garzón asegura que tuvo claro desde el primer momento que quería sumarse al manifiesto. Dice que, aunque que está "retirado de la primera línea de la política, uno nunca se retira de la política, porque somos ciudadanos". En su caso, afirma estar "preocupado por el devenir del país ante la posibilidad de que gobierne la derecha y la extrema derecha".

Garzón se refiere a las encuestas para apoyar a Frente Amplio

El exministro de Consumo también apunta al crecimiento de Frente Amplio en las encuestas como uno de los motivos para respaldar la candidatura. Explica que "por efecto de la ley electoral, si se acerca a la barrera del 10% empieza a disputar muchos escaños" y podría arrebatérselos a la derecha.

Esta situación, dice, le recuerda a las elecciones de 2023, "en las que las derechas estaban muy convencidas de que iban a ganar y no lo lograron". Además, Garzón defiende que su apoyo responde a una convicción política que va más allá de las siglas: "Nunca he sido un patriota de partido".

"Para mí lo importante siempre ha sido cooperar con gente que piensa como yo, que tiene un deseo de transformar la sociedad, mejorando los servicios públicos, mejorando los salarios y la vida de la clase trabajadora", sostiene. Por eso, considera que firmar el manifiesto era "un imperativo moral" para apoyar a la opción política que, a su juicio, "puede frenar el avance de las derechas".

Sánchez responde a las críticas de Belarra

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respondido a la iniciativa señalando que el anuncio de que "80 ex altos cargos de Podemos piden el voto para Frente Amplio" es "una noticia falsa" porque los firmantes "ya eran de Sumar". Ante estas palabras, Sánchez defiende que "la intención del manifiesto no es molestar ni enfadar a nadie".

La exdirigente de la formación morada declara que lo que pretenden es "señalar que el Frente Amplio recoge buena parte de la experiencia de los últimos ciclos electorales", explica. En ese recorrido incluye tanto la gestión de Sumar en el Gobierno como el "espíritu de movilización y resistencia" de Podemos.

"No hay que ser patriotas de siglas, sino patriotas de nuestro país", reivindica Sánchez, que insiste en la necesidad de poner el futuro político por encima de las diferencias entre organizaciones. El exministro añade que considera que el manifiesto puede servir también para orientar a "una ciudadanía que puede estar confundida" ante los cambios de siglas y las distintas alianzas de la izquierda.

Respecto al tablero político actual, Garzón reconoce que le dio "mucha rabia que no fue posible articular una candidatura en la que no estuviera todo el mundo", algo que, recuerda, sí se consiguió en las tres últimas elecciones. No obstante, admite que "tampoco puedes obligar a la gente a que se una".

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