¿Qué ha dicho?Alberto Garzón analiza en Al Rojo Vivo el auge de Adelante Andalucía y el retroceso de la izquierda federal, un cambio que atribuye a la desaparición del voto dual y al fortalecimiento de las formaciones territoriales.

Según las encuestas, Adelante Andalucía podría lograr un notable avance en las próximas elecciones generales, pasando de 9.000 votos en 2023 a obtener hasta tres escaños. Alberto Garzón, en Al Rojo Vivo, atribuye este fenómeno a la debilidad de otras fuerzas de izquierda. El exministro señala que el PSOE aún paga el precio de sus más de 30 años de gobierno, mientras que a su izquierda hay tres candidaturas. Garzón destaca el fin del voto dual, que antes beneficiaba a formaciones como Unidas Podemos en Euskadi o Sumar en Cataluña, y advierte sobre el fortalecimiento de las izquierdas territoriales, lo que dificulta un proyecto plurinacional sin una izquierda federalista intermedia.

Según las encuestas, Adelante Andalucía podría ir especialmente bien en las próximas elecciones generales y pasar de 9.000 votos en 2023 a conseguir tres escaños incluso. "El fenómeno de Adelante Andalucía se explica fundamentalmente por la debilidad del resto de las izquierdas", analiza Alberto Garzón en Al Rojo Vivo.

El exministro y excoordinador general de Izquierda Unida cree que el PSOE "todavía está pagando un cierto peaje por los más de 30 años de gobierno" y recalca que a su izquierda hay "tres candidaturas": "Lo que estamos presenciando en Andalucía, en Euskadi y en Cataluña es el fin del voto dual".

Para Garzón, en el ciclo que va de 2015 a 2023 hubo un voto dual "muy significativo": "Por ejemplo, en Euskadi, los votantes que solían votar independentista en las autonómicas, terminaron dando la victoria a Unidas Podemos en Euskadi. Pasó lo mismo con Sumar en 2023 en Cataluña, que superó a Esquerra y a la CUP". Pero, según las encuestas, apunta Garzón, "ese voto dual está desapareciendo".

"Es un fortalecimiento de las izquierdas territoriales identitarias, nacionalistas o regionalistas que dejan un menor margen a la izquierda federal", señala, algo que, "a corto plazo", opina, "es una masacre desde el punto de vista electoral".

"Pero a medio largo plazo también pone en duda la posibilidad de que exista una izquierda federalista, porque evidentemente, una alternativa de estado plurinacional solo con izquierdas independentistas o regionalistas y con izquierdas nacionalistas como la del PSOE en el resto del Estado, sin algo intermedio como lo que ha ocupado Sumar o Unidas Podemos, pone muy difícil la posibilidad de que algún proyecto plurinacional pueda salir adelante en los próximos años", concluye.

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