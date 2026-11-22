Al Rojo Vivo
Alberto Garzón, sobre el fin del voto dual y su efecto en la izquierda: "Es una masacre desde el punto de vista electoral"
¿Qué ha dicho?Alberto Garzón analiza en Al Rojo Vivo el auge de Adelante Andalucía y el retroceso de la izquierda federal, un cambio que atribuye a la desaparición del voto dual y al fortalecimiento de las formaciones territoriales.
Resumen IA supervisado
Según las encuestas, Adelante Andalucía podría lograr un notable avance en las próximas elecciones generales, pasando de 9.000 votos en 2023 a obtener hasta tres escaños. Alberto Garzón, en Al Rojo Vivo, atribuye este fenómeno a la debilidad de otras fuerzas de izquierda. El exministro señala que el PSOE aún paga el precio de sus más de 30 años de gobierno, mientras que a su izquierda hay tres candidaturas. Garzón destaca el fin del voto dual, que antes beneficiaba a formaciones como Unidas Podemos en Euskadi o Sumar en Cataluña, y advierte sobre el fortalecimiento de las izquierdas territoriales, lo que dificulta un proyecto plurinacional sin una izquierda federalista intermedia.
* Resumen supervisado por periodistas.
Según las encuestas, Adelante Andalucía podría ir especialmente bien en las próximas elecciones generales y pasar de 9.000 votos en 2023 a conseguir tres escaños incluso. "El fenómeno de Adelante Andalucía se explica fundamentalmente por la debilidad del resto de las izquierdas", analiza Alberto Garzón en Al Rojo Vivo.
El exministro y excoordinador general de Izquierda Unida cree que el PSOE "todavía está pagando un cierto peaje por los más de 30 años de gobierno" y recalca que a su izquierda hay "tres candidaturas": "Lo que estamos presenciando en Andalucía, en Euskadi y en Cataluña es el fin del voto dual".
Para Garzón, en el ciclo que va de 2015 a 2023 hubo un voto dual "muy significativo": "Por ejemplo, en Euskadi, los votantes que solían votar independentista en las autonómicas, terminaron dando la victoria a Unidas Podemos en Euskadi. Pasó lo mismo con Sumar en 2023 en Cataluña, que superó a Esquerra y a la CUP". Pero, según las encuestas, apunta Garzón, "ese voto dual está desapareciendo".
"Es un fortalecimiento de las izquierdas territoriales identitarias, nacionalistas o regionalistas que dejan un menor margen a la izquierda federal", señala, algo que, "a corto plazo", opina, "es una masacre desde el punto de vista electoral".
"Pero a medio largo plazo también pone en duda la posibilidad de que exista una izquierda federalista, porque evidentemente, una alternativa de estado plurinacional solo con izquierdas independentistas o regionalistas y con izquierdas nacionalistas como la del PSOE en el resto del Estado, sin algo intermedio como lo que ha ocupado Sumar o Unidas Podemos, pone muy difícil la posibilidad de que algún proyecto plurinacional pueda salir adelante en los próximos años", concluye.
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