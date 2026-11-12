Este es el programa de Adelante Andalucía para las elecciones generales: sus 29 propuestas para el 29N

'Las 29 del 29N' es el lema que Adelante Andalucía ha elegido para su programa electoral para las generales, que ha presentado esta semana, resumido en 29 propuestas con el fin de "frenar a las derechas".

Un programa para las elecciones generales del 29 de noviembre con 29 propuestas para "frenar a las derechas": es lo que Adelante Andalucía ha presentado esta semana en Jerez de la Frontera (Cádiz), desde donde su portavoz, José Ignacio García, ha presentado su proyecto político. Bajo el lema 'Las 29 del 29N', el programa recoge un total de 719 medidas, resumidas en 29 propuestas que defienden "la importancia de una voz para la clase trabajadora andaluza en el Congreso de los Diputados y del Senado".

Las 29 propuestas, señala Adelante Andalucía, buscan "hablar de la vida real, de la cotidianidad y de las cosas verdaderamente importantes", con el fin de "construir una Andalucía con voz propia, autogobierno y donde el poder lo tenga la clase trabajadora que mediante su trabajo, cuidado o estudio hace que el mundo funcione". "No queremos entrar en el politiqueo, en las peleítas, en las historias de despacho, ni muchas veces en el humo que se vende en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos", ha señalado el portavoz del partido, José Ignacio García, quien presentó el programa junto a la candidata por Cádiz, María Sánchez.

Fin de la especulación inmobiliaria y garantía del derecho a la vivienda

Desprivatización del todo el sistema ferroviario

Un Cercanías y media distancia andaluz 100% público

Jornada laboral de 32 horas

Fin del turno partido

Salarios que suben con los precios

Revolución fiscal: que pague más quien más tiene

Plan de protección del pequeño trabajo autónomo

Creación de una red de supermercados públicos

Pensiones dignas y 100% públicas

Desprivatización de la Sanidad

Que la sanidad privada devuelva lo que gana con lo público

Cita en atención primaria en 48h y en salud mental en 15 días

Todo el dinero público para la escuela pública

Escuela infantil 0-3 gratuita y 100% pública

Defensa de la universidad púbñica

Ley estatal de cuidados

Banca pública

Desprivatización de toda la energía para una transición ecosocial

Financiación justa para Andalucía

Andalucía, nacionalidad histórica

Agua, Guadalquivir y Doñana protegidas

Fin de los privilegios políticos

Igualdad real y lucha contra el machismo

Derechos para todas las personas

Fuera las leyes mordaza

Medios públicos plurales y publicidad institucional limpia

Plan de turismo para todas y todos

Justicia para Palestina, el Sáhara y el Rif

Uno de los principales ejes del programa de Adelante Andalucía para el 29N es el "fin de la especulación inmobiliaria y garantía del derecho a la vivienda", dos temas que impulsaron las protestas que se desencadenaron tras el desahucio de Maricarmen en Madrid y que hicieron que se convocara una huelga general, que se desarrolló el 11 de noviembre. Para ello, Adelante ha propuesto la limitación de los alquileres al 20% de la renta familiar, contratos de alquiler indefinidos, la creación de una constructora pública, la desprivatización de todas las viviendas de bancos y fondos de inversión para la creación de un parque público con alquiler accesible.

Asimismo, ha defendido la retirada de licencias de apartamentos turísticos e impuestos a las viviendas vacías de grandes tenedores. "Poniendo el foco en el uso de la vivienda, nosotras abogamos por la prohibición de la compra especulativa", señaló Sánchez en la presentación del programa. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que busca Adelante Andalucía es que "los que tienen un montón de casas y están forrados no compren más porque, además, están arrasando con la vida de los barrios". El programa recoge otras medidas centradas en la desprivatización del sistema ferroviario —incluido el fin de las externalizaciones y el aumento de la plantilla de trabajadores— o la creación de Cercanías en las ocho provincias andaluzas y el fortalecimiento de la media distancia con gestión !200% andaluza".

"Este planteamiento que llevamos años defendiendo se hace más urgente", ha señalado García, "ahora, con los últimos accidentes que hemos visto". En lo que va de 2026, más de 100 personas han fallecido en dos accidentes muy graves de la alta velocidad española, uno en Adamuz (Córdoba) y otro en Urda (Toledo), entre dos trenes que cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla.

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