¿Qué han dicho? La candidata de Frente Amplio reivindica que en su etapa como alcaldesa "1.600 viviendas de grandes propietarios pasaron al parque público en régimen de alquiler social".

Xavier García Albiol, candidato del PP por Barcelona, ha propuesto una política de vivienda basada en la "seguridad jurídica" para los propietarios, destacando que es una medida comprensible para todos. Criticó a Ada Colau, candidata de Frente Amplio, por su gestión en el Ayuntamiento de Barcelona, sugiriendo que su actuación como vicepresidenta del Gobierno sería preocupante. Colau defendió su gestión, afirmando que duplicó el parque de vivienda pública en Barcelona en ocho años, expropiando 1.600 viviendas de grandes propietarios para alquiler social. Contrastó su enfoque con el del PP en Madrid, criticando a Ayuso por su escasa construcción de vivienda pública y supuestas irregularidades.

Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP por Barcelona a las elecciones generales de este 29 de noviembre, ha propuesto una política de vivienda que se base en la "seguridad jurídica" para los propietarios, algo que entienden "todas las personas, sean de izquierdas o de derechas".

Además, ha reprochado a Ada Colau, candidata a la Presidencia de Frente Amplio, su gestión al frente del Ayuntamiento de Barcelona: "Si Barcelona quedó como quedó con su paso por la Alcaldía, no me imagino lo que podría pasar con usted de vicepresidenta del Gobierno".

Colau ha respondido asegurando que "en Barcelona duplicamos en ocho años el parque de vivienda pública". Además, ha reivindicado que lo hizo expropiando a fondos buitre: "1.600 viviendas de grandes propietarios pasaron al parque público en régimen de alquiler social".

Una política que, asegura Colau, es radicalmente distinta a la implementada por el PP en la Comunidad de Madrid. "Ayuso hace poca vivienda pública, se la regala a los fondos buitre y encima se compra un ático de seis millones de euros con dinero público", concluye Ada Colau.

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