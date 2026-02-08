Alegría asume la derrota del PSOE en Aragón y promete hacer "un oposición vigilante": "Hoy el PP es aún más rehén de la ultraderecha"

La candidata socialista ha reconocido que no han tenido un buen resultado en Aragón, tras lo que se ha preguntado "si el señor Azcón seguirá utilizando" la comunidad autónoma "como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas".

Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, ha admitido que los resultados electorales no han sido favorables, obteniendo solo 18 escaños, y ha asumido su papel de liderar la oposición en Aragón. Alegría ha destacado que el PSOE busca gobernar para mejorar la vida de las personas, pero reconoce que no han logrado su objetivo. Critica que las elecciones fueron convocadas por Azcón siguiendo el mandato de Feijóo, lo que, según ella, ha fortalecido a la ultraderecha. A pesar del resultado, Alegría reafirma el compromiso del PSOE con Aragón, prometiendo una oposición seria y responsable, y agradece a quienes han apoyado al partido. Felicita al Partido Popular y a Jorge Azcón por su victoria, y a todos los involucrados en el proceso electoral.

La candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha reconocido que no han obtenido un buen resultado en las elecciones autonómicas, en las que han sacado 18 escaños, y ha dicho que se hace "cargo del papel" que ahora le corresponde, que es "liderar la oposición en esta comunidad autónoma", una oposición que, ha dicho, "va a ser vigilante, seria y responsable".

"Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el PSOE hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. De hecho, cualquier resultado que no nos permita formar gobierno nunca será un buen resultado para el PSOE que es, como bien sabéis, de mayorías, y que tiene siempre la voluntad de gobernar para mejorar la vida de la gente", ha manifestado, a lo que ha añadido que "es evidente" que con el resultado que han obtenido "ese objetivo no se ha cumplido".

En este punto, sin embargo, ha querido compartir una "reflexión" y es que "estas elecciones no estaban en la agenda de los aragoneses". "Estas elecciones fueron convocadas por Azcón atendiendo al mandato de Feijóo y el resultado es que hoy el Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha, y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas", ha lamentado.

Crítica con Azcón

Por ello, ante este resultado, Alegría se pregunta "si el señor Azcón seguirá utilizando Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas". "Y es que, una vez más, hemos visto cómo ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y a las necesidades reales de esta tierra y, por eso, ante este horizonte incierto que se abre en Aragón los socialistas aragoneses seguimos siendo la alternativa progresista en esta tierra y vamos a liderar la oposición de forma seria y responsable, velando por la defensa de nuestros servicios públicos", ha asegurado la exministra.

Así, la candidata socialista ha insistido en que este no era el resultado que querían, pero, ha dicho, "van a seguir defendiendo Aragón y los intereses de los aragoneses y las aragonesas". "Vamos a seguir recorriendo el territorio, vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, comprendiéndoles mejor y, sobre todo, planteándoles soluciones a los problemas que nos trasladen porque somos la alternativa progresista en esta comunidad autónoma, somos la alternativa a la crispación y a los recortes y vamos a seguir con más fuerza, si cabe, para dar la vuelta a los resultados de esta noche y a recuperar como nos corresponde esa confianza mayoritaria de todos los aragoneses y todas las aragonesas", ha expresado.

Además, Pilar Alegría también ha querido expresar su agradecimiento, en primer lugar, a todos los que la han acompañado en esta noche electoral en la sede del partido, así como "a todos los aragoneses y aragonesas que han hecho que haya una alta participación en estas elecciones autonómicas".

"En segundo lugar, por supuesto, quiero también felicitar, ya lo he hecho a través de una llamada telefónica, al Partido Popular y, sobre todo, a su candidato, a Jorge Azcón, que es quien ha ganado estas elecciones", ha subrayado, al tiempo que ha extendido la felicitación "a todos los miembros de las mesas electorales, a los interventores, a los apoderados y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que con su buen trabajo han permitido que haya una jornada electoral sin incidentes".

"Y entenderéis también, por supuesto, que esta felicitación más especial y más sentida y este agradecimiento sea, por supuesto, para todos los miles y miles de ciudadanos que, una vez más, han trasladado su voto y su apoyo al PSOE. A todos ellos y a todas ellas solamente les puedo dar las gracias y decirles que por supuesto este partido no les va a defraudar", ha asegurado.

Rebeca Torró expresa su apoyo a Alegría

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha sumado a las palabras de Alegría, destacando que "el PP es más rehén que nunca de la ultraderecha". "Lo que ha hecho Feijóo perjudica a la ciudadanía y encadena al PP a la extrema derecha", ha subrayado, tras lo que ha criticado "la deriva ultra del PP en esta campaña".

"Blanquean a la ultraderecha y ahora lo comparten todo: tono, discurso odio y ausencia de propuestas. Son exactamente lo mismo", ha destacado la secretaria de organización de los socialistas, quien también ha querido "reconocer el trabajo de Alegría".

En lo referente a la exministra, Torró ha defendido que ha realizado "una magnífica campaña cercana, limpia, honesta y comprometida", por lo que le ha expresado su "apoyo máximo para un proyecto de futuro" que, ha pronosticado, "será una realidad más pronto que tarde".

