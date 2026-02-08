Urquizu explica la pérdida de votos de Existe: "Le ha pasado como al PSOE, que no sabes muy bien dónde esta"

Existe sufre un fuerte retroceso en Aragón. El sociólogo Ignacio Urquizu analiza las claves en Al Rojo Vivo y sitúa el origen del desplome en Calamocha. Las decisiones políticas y pactos confusos pasan factura al partido de Tomás Guitarte.

El sociólogo Ignacio Urquizu ha analizado en Al Rojo Vivo, dentro del especial de elecciones de Aragón, el fuerte derrumbe de votos de Teruel Existe. La formación liderada por Tomás Guitarte cae hasta 10 puntos respecto a los comicios de 2023 y llega a perder un escaño. El experto señala que al partido de Guitarte "le ha pasado como al PSOE, que no sabe muy bien dónde está" a la hora de tomar algunas decisiones políticas en Aragón.

Urquizo hace referencia a los acuerdos puntuales que ha firmado Teruel Existe con el Partido Popular de Jorge Azcón. Unos pactos que han podido generar cierta confusión entre sus votantes.

"Cuando llegaron los presupuestos autonómicos, algunos capítulos se aprobaban y otros no. Uno ya no sabía si estaba con el Partido Popular o no; han seguido una estrategia muy ambivalente donde en muchos sitios daba el gobierno al PP o ha gobernado con ellos en la Diputación provincial de Teruel", apunta Urquizo.

Asimismo, recuerda que el electorado de Teruel Existe en su mayoría pertenece a la izquierda y que "en el momento que han estado pactando con el PP" ha provocado en ellos "mucho desencanto".

