¿Por qué se dice que Aragón es el 'Ohio español'? ¿Es importante fijarse ahora aquí?

Ohio es un estado al que históricamente se ha mirado mucho en Estados Unidos: quien gana aquí, llega a la Casa Blanca. ¿Pero qué pasa en España? ¿Por qué se dice que Aragón es nuestro 'Ohio' particular?

Las elecciones que se celebran en España no tienen nada que ver con las de Estados Unidos, pero es frecuente utilizar recursos comparativos para entender algunas cuestiones. Una de ellas, es la de Ohio, uno de los estados del país norteamericano que, históricamente, ha sido visto como el que refleja lo que ocurrirá en la Casa Blanca, porque quien gana allí, se instala en Washington. En España, desde hace años se afirma que nuestro particular 'Ohio' es la comunidad autónoma de Aragón, a raíz de la publicación del libro 'Aragón es nuestro Ohio: así votan los españoles', de diferentes politólogos, entre ellos José Fernández Albertos, Sandra León o Ignacio Urquizu.

Salvando las enormes diferencias entre ambos sistemas, sí parece que quien gana en Zaragoza, Teruel y Huesca acaba siendo el partido más votado en las elecciones generales. Los autores de este ensayo apuntan a una explicación relativamente sencilla: la demografía aragonesa es muy similar a la del conjunto de España: combina grandes núcleos urbanos (Zaragoza) con pequeñas zonas rurales, tiene un sistema de partidos ideológicamente centrado (hasta ahora) y en el Parlamento suelen estar representadas varias formaciones regionalistas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este libro fue publicado en 2015, una etapa en la que el bipartidismo tal y como lo conocíamos hasta entonces dejó de ser el escenario principal, por lo tanto quizás Aragón ya no sea tan 'Ohio' como lo era en el pasado. Otro aspecto a tener en cuenta en estas elecciones es que se celebran fuera del ciclo electoral, es decir, las autonómicas de Aragón tradicionalmente han tenido lugar a la vez que las de muchas otras regiones y que las municipales en toda España; cuando unas elecciones autonómicas se aíslan, la participación suele bajar.

De hecho, es precisamente lo que ocurrió en Extremadura el pasado 21 de diciembre: la participación en los comicios autonómicos, también adelantados, cayó más de 10 puntos, alcanzando su mínimo histórico. De manera general e histórica, también se ha dicho mucho que en estos casos, la principal perjudicada es la izquierda, aunque esta afirmación tiene muchos matices.

Pero lo cierto es que el hecho de que además de que Aragón sea el 'Ohio español', existen otros municipios a los que se otorga esta capacidad de convertirse en oráculo electoral. Uno de ellos es un pequeño pueblo, de poco más de 500 habitantes, situado en el límite natural entre las provincias de Huesca y Zaragoza: Robres lleva acertando los resultados de las elecciones generales desde junio de 1977, cuando la UCD de Adolfo Suárez salió vencedora allí en España. Dos años después, se repetirían los resultados en ambos sitios, para dar paso en 1982 al PSOE. Y así, Robres, generales tras generales, ha coincidido en sus resultados con los obtenidos a nivel nacional.

No solo llama la atención el hecho de que este pueblo haya 'acertado' siempre quién iba a ser el partido que iba a ganar las elecciones, sino que los porcentajes de los resultados en toda España y en este pueblo de poco más de 500 habitantes en muchas ocasiones han sido muy similares, salvo en las elecciones generales de 2023, cuando la desviación (aun siendo el mismo resultado) fue de más del 15%. Aun así, este oráculo 'acierta' al ganador en comicios generales, por lo que para saber quién ganará las elecciones habrá que esperar a que se publiquen los resultados, a partir del cierre de los colegios y fin del escrutinio de los votos.

