El "pueblo más facha" de Castilla y León está en Valladolid, vota extrema derecha en masa y sólo tiene 4 votos para PSOE e IU

En este municipio vallisoletano, más de la mitad del voto se fue para Vox, que se suma a un 9% de votos que se repartieron entre Se acabó la fiesta (SALF) y Falange Española.

Villán de Tordesillas es un pequeño municipio de la provincia de Valladolid, de algo menos de 13 kilómetros cuadrados y una población de 122 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y después de las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se han celebrado este fin de semana, es para muchos también "el pueblo más facha" de la región. La razón: la dirección del voto de sus habitantes.

En términos absolutos, la tendencia del voto de un municipio con un censo tan limitado puede no ser significativo, aunque si atendemos a sus resultados en términos relativos, Villán de Tordesillas tiene una historia curiosa. En estos comicios votaron en este municipio un total de 108 personas; 18 de ellos optaron por la abstención y sólo se registró un voto en blanco, frente a ningún voto nulo.

Pero en cuanto atendemos a los votos emitidos válidos a candidaturas, el resultado es curioso: el 52,8% de los votantes, más de la mitad del censo, votó a Vox, primera fuerza política en la localidad, 19 votos por delante del Partido Popular (PP), la segunda lista más votada. En tercera posición empatan absolutamente la opción del agitador de extrema derecha Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), y Falange Española de las JONS, ambas con cuatro votos cada una. Falange se ha presentado, además de en la provincia de Valladolid, también en Palencia y en Salamanca.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 100% Actualizado a las: 23:43 Castilla y León

Valladolid

Villán de Tordesillas DATOS PACTOMETRO 2022 Partido Escaños % Votos VOX - 52,8 47 PP - 31,46 28 SALF - 4,49 4 FE de las JONS - 4,49 4 IU-MS-VQ - 2,24 2 PSOE - 2,24 2 MEV - 1,12 1 PANCAL-URCI - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 XAV - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 83,17% -0.9 % Votos contabilizados: 89 100% Abstenciones: 18 16,82% Votos en blanco: 1 1,12% Votos nulos: 0 0%

Si miramos a la izquierda, los votantes de Villán de Tordesillas han sido irrelevantes: la coalición entre Izquierda Unida y Sumar y el PSOE se han llevado dos votos cada uno, lo que representa un 2,24% del total del censo. El último voto del municipio, a España Vaciada. Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre: ya en 2019 el partido más votado de Villán de Tordesillas fue Vox, con un 53,26% de los votos, que en aquel año suponía 49 papeletas; la misma distancia (19 votos) tenía con el PP. Eso sí, en aquellos comicios Ciudadanos consiguió cuatro votos. Para la izquierda, la situación fue muy similar: tres votos para el PSOE (3,26%) y dos para Podemos (2,17%), mientras que los últimos dos votos se los llevó también España Vaciada.

Cuatro años antes, en 2015, el año en el que eclosionó Podemos, el voto mayoritario se fue para la derecha, pero esta vez al PP: 59 votos (casi el 70% del censo). El resto se repartieron de la siguiente manera: cuatro votos para Falange (4,71%), otros cuatro para la Coalición de Centro Democrático (4,71%), tres votos para Podemos (3,53%), y un voto para UPyD, la coalición de Izquierda Unida-Equo y Vox, respectivamente (1,18%).

"Pues ya tenemos al pueblo más facha de España. ¡Enhorabuena a los premiados!", ha bromeado un usuario de X (antes, Twitter) tras conocer los resultados del 15M. Otros lo han celebrado como pueblos que "se mantienen como zona nacional", con Falange como tercera fuerza y el PSOE con "sólo" dos votos —hay que recordar que Falange comparte esa tercera posición con SALF y lo hacen con cuatro votos cada candidatura—.

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