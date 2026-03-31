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Elecciones del 17 de mayo

Podemos abre una consulta a sus bases para decidir si entra en la candidatura unitaria de Por Andalucía

Los detalles Podemos se abre así a confluir con Por Andalucía, donde se encuentran IU, el movimiento Sumar y otros grupos de izquierda.

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, y la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en SevillaEl candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, y la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en SevillaEuropa Press
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Podemos Andalucía ha abierto una consulta a sus bases para que "faculten a la dirección" a llegar a un acuerdo para integrarse en una candidatura unitaria con Por Andalucía, donde se encuentran IU, el movimiento Sumar y otros grupos minoritarios.

En un comunicado al que ha tenido acceso laSexta, Podemos ha explicado que las votaciones estarán abiertas entre las 17:00 horas de este martes hasta la misma hora de mañana miércoles, 1 de abril.

La decisión "se ha tomado este martes en la ejecutiva andaluza del partido, que ha aprobado por unanimidad la disposición de Podemos Andalucía de integrarse en la candidatura de Por Andalucía, ratificando las declaraciones públicas realizadas por Juan Antonio Delgado y por la dirección estatal, a través de Pablo Fernández", señalan desde el partido.

Podemos Andalucía ha animado a sus inscritos a que participen en este proceso de consulta y les ha solicitado "la mayor participación" en la votación, "que es preceptiva de los estatutos de la formación, ante la relevancia de la misma". De salir afirmativa, Podemos Andalucía podría negociar con Por Andalucía su integración dentro de las listas, posibilidad a la que se ha abierto la formación morada.

Candidatura de Por Andalucía

Desde Por Andalucía, cuyo candidato a la Presidencia de la Junta es el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, advirtieron de nuevo este pasado lunes que la coalición conformada en 2022 para las elecciones andaluzas y que concurre de nuevo estos comicios regionales es "un tren en marcha" en el que, si bien están invitadas todas las fuerzas, "no se va a parar por nadie".

En esta línea, Por Andalucía ha convocado para este jueves 2 de abril una reunión de la Mesa de Partidos que integran la coalición con el objetivo de concretar el registro formal de la misma ante la Junta Electoral, en los plazos precisos que marca la ley.

Este mismo martes, Sumar ha anunciado un acto en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña electoral, donde han invitado a unirse a "todas las fuerzas de la izquierda plurinacional y transformadora", en una referencia que se ha entendido hacia Podemos.

Los cuatro partidos de la coalición —Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes— han explicado que este acto es "un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".

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