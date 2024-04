El próximo 21 de abril, los cerca de 1,8 millones de electores del País Vasco votarán a sus representantes para el Parlamento Vasco, que a su vez elegirán al que será el séptimo lehendakari elegido desde la llegada de la democracia y la aprobación del Estatuto de Gernika.

Hasta entonces, Iñigo Urkullu (PNV), seguirá siendo el lehendakari o jefe de Gobierno en funciones. No obstante, como ha pasado en otras comunidades con tradición nacionalista, en el País Vasco el primer jefe del Gobierno no llegó con la democracia, sino mucho antes, aunque en circunstancias muy distintas.

Estos son los anteriores lehendakaris de la historia de Euskadi:

José Antonio Aguirre (1936-1960)

Jesús Maria Leizaola (1960-1978)

Ramón Rubial (1978-1979)

Carlos Garaikoetxea Urriza (1980-1985)

José Antonio Ardanza (1985-1999)

Juan José Ibarretxe (1999-2009)

Patxi López Álvarez (2009-2012)

Iñigo Urkullu (2012-2024)

Los lehendakaris, antes de la democracia

Lehendakari José Antonio Aguirre (1936-1960)

Durante el periodo de la Segunda República (1931-1939) se reconoció el autogobierno vasco y se llegó a aprobar un Estatuto de Autonomía política que permitió un Gobierno autónomo. Así fue como llegó a encabezarlo en 1936 el que sería el primer lehendakari de Euskadi, Jose Antonio Aguirre (Bilbao, 1904 - París, marzo de 1960), dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En realidad, no pudo ejercer con normalidad apenas nada de tiempo, pues el triunfo del golpe de Estado encabezado por Francisco Franco en 1936 obligó a todo su Gobierno al exilio, como a otros muchos demócratas y republicanos. Aguirre siguió ejerciendo en el exilio toda su vida (murió en 1960), pero nunca pudo volver.

Lehendakari Jesús Maria Leizaola (1960-1978)

Jesús Maria Leizaola (Donostia-San Sebastián, 1896 - Donostia-San Sebastián, marzo de 1989), hasta entonces consejero de Cultura, tomaría el relevo a Aguirre como lehendakari y continuó su labor en el exilio, en París, hasta 1978. En 1979 pudo volver, ya tras el fin de la dictadura.

Los lehendakaris, después de la democracia

Ramón Rubial (1978-1979)

El histórico socialista Ramón Rubial (Erandio, 1906 - Bilbao, 1999) fue el tercer lehendakari de la historia del País Vasco, pero el primero en llegar ya instaurada la democracia y tras aprobar el estatuto de autonomía, conocido como el Estatuto de Gernika.

No obstante, aquel Gobierno no era idéntico a los que vinieron después, pues no salió de unas elecciones autonómicas como las que conocemos hoy, sino del conjunto de los diputados y senadores elegidos en las elecciones constituyentes de 1977. Estos conformaron en 1978 el Consejo General del País Vasco, un ente de carácter preautonómico, presidido primero por el senador socialista Ramón Rubial y por el nacionalista Carlos Garaikoetxea, después.

Carlos Garaikoetxea Urriza (1980-1985)

Nacido en Pamplona en 1938, Carlos Garaikoetxea fue el primer lehendakari elegido en unas elecciones autonómicas que dieron lugar a la I legislatura del Parlamento Vasco. Garaikoetxea, nacionalista del PNV que luego fundaría Eusko Alkartasuna (partido socialdemócrata vasco), fue presidente del Consejo General Vasco (1979-1980) y luego elegido lehendakari en dos legislaturas (1980 y 1984).

Lehendakari José Antonio Ardanza (1985-1999)

El recién fallecido José Antonio Ardanza (1941-2024), natural de Elorrio, Vizcaya, fue el jefe del Ejecutivo vasco que más tiempo ha estado hasta el momento al frente de la Lehendakaritza, casi cuatro legislaturas. Militante del PNV desde 1979, antes de su mandato autonómico Ardanza había sido elegido alcalde de Mondragón (Guipúzcoa) en las primeras elecciones municipales de 1979.