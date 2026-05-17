Los andaluces votan pensando en mejoras en los servicios públicos, en la vivienda y en las oportunidades laborales

Los detalles Pese a todo, la gran mayoría asegura que lo más importante no es quién gobierne sino que el que lo haga ponga todas sus fuerzas en hacerlo bien.

Este domingo, Andalucía celebra elecciones para decidir quién gobernará la comunidad los próximos cuatro años. Nuevos votantes, como Alba, ejercen su derecho con responsabilidad, recordando la lucha histórica por el sufragio. Alba espera mejoras en sanidad y educación, demandas comunes entre los votantes, quienes también exigen que los políticos cumplan sus promesas. La importancia del voto es unánime: es la base de la democracia y la forma de influir en el país. Además de estos temas, preocupa la vivienda y el empleo. Sin embargo, lo esencial es que el gobierno entrante trabaje con dedicación y eficacia.

Andalucía decide este domingo quién gobernará la comunidad autónoma los próximos cuatro años. Y como siempre sucede, hay algunas personas que se estrenan ejerciendo su derecho a voto en estos comicios, como es el caso de Alba.

"Con mucha responsabilidad. Muchas mujeres han luchado por nosotros y ya que nos han dado esa oportunidad creo que debo aprovechar este derecho", explica a laSexta. A ella le gustaría ver mejoras en los servicios públicos, especialmente en la sanidad y la educación.

Muchos coinciden y piden un cambio en Andalucía. Además, como es lo habitual, insisten en que los políticos cumplan con sus promesas. La unanimidad también se ve a la hora de destacar la importancia de ir a votar: "La única forma de que tu participes en lo que pasa con tu país, es venir a votar". "Creo que es la base de la democracia de elegir lo que cada uno piense", afirma un joven.

Por otro lado, a los andaluces les preocupa el problema de la vivienda y la falta de oportunidades laborales, aunque la realidad es que para la mayoría lo más importante no es quién gobierne sino que el que lo haga ponga todas sus fuerzas en hacerlo bien.

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