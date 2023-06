La presidenta del PP en Extremadura y candidata a presidir la región, Maria Guardiola, ha enviado un correo electrónico a la militancia y a los altos cargos de los populares en la comunidad al que ha tenido acceso laSexta. En él, Guardiola cancela la Junta Directiva Regional que había convocado para este martes "para evitar interpretaciones malintencionadas o distracciones que nos aparten del camino de llevar a Feijóo a La Moncloa".

Y lanza un mensaje a Vox y a sus militantes. "Soy muy consciente de que también es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con la formación Vox en Extremadura. Compartimos una prioridad, pasar página a las políticas socialista. Es lo que nos debe preocupar", sentencia en una misiva en la que parece que tiende la mano a los de Abascal para alcanzar un acuerdo.

Como ya avanzó laSexta la semana pasada, durante la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se había evidenciado el malestar de algunos barones con la posición de Guardiolacon el partido de extrema derecha.

La propia Ayuso lo hacía público en una entrevista en El Mundo, instando a que su compañera María Guardiola reconsiderara su veto a la ultraderecha. "En este momento decisivo para España hay que encontrarse con Vox pese a discrepar. Me he encontrado con cargos sensatos en Vox que no quieren ni acabar con las mujeres ni con los homosexuales", añadía.

Ayuso seguía el movimiento llevado a cabo desde Génova. Según contaba laSexta el viernes, en el PP nacional están dispuestos a mantener conversaciones con miembros de Vox extremeños para poder romper el hielo ante la situación generada por el veto de candidata 'popular'.

Allí, mientras que en otros territorios como la Comunidad Valenciana y Aragón el PP pacta con la extrema derecha, Guardiola ha dicho que no quiere un gobierno con los de Abascal. Concretamente, Guardiola se comprometía públicamente a no gobernar con "los que niegan la violencia machista". "El señor Abascal dio la orden de que rodara mi cabeza para poder negociar en otras regiones y se vuelve a demostrar que en Madrid quieren decirnos a los extremeños, como si fuéramos ciudadanos de segunda, qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer", llegó a decirGuardiola en Al Rojo Vivo.

Con todo, parece que en Vox tampoco se dan por vencidos. El partido de ultraderecha ha dejado claro que no da todo por perdido en la negociación para el gobierno de Extremadura. Dicen que "hasta el último momento hay posibilidad", pero exigen saber "con cuál de los 17 'partidos populares' hablan.