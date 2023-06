La candidata del PP de Extremadura ha culpado a la cúpula nacional de Vox del fracaso de las negociaciones con el partido de extrema derechaen la región para formar un gobierno.

"El señor Abascal dio la orden de que rodara mi cabeza para poder negociar en otras regiones y se vuelve a demostrar que en Madrid quieren decirnos a los extremeños, como si fuéramos ciudadanos de segunda, qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Guardiola ha asegurado que "en las reuniones" que tuvo con el candidato de Vox "no le sonaba mal ninguna de las medidas" que ponían sobre la mesa: "Hubiera aceptado la presidencia del Parlamento porque yo creo que por lógica les parecía sensato con un 8% de los votos, pero cuando se producen estas llamadas a Madrid el cambio de actitud es radical, y es cuando se levantan y dicen que no hay acuerdo, 'o entramos en gobierno o no hay nada que hablar'".

En esta línea, la popular ha señalado que buscaban entrar en el Ejecutivo: "Ellos pretendían que firmáramos un acuerdo para cederles la presidencia de la Asamblea y que dejáramos abierta la posibilidad de cualquier consejería que quisiesen, pero a toda costa entrar en Gobierno".

"Estoy en un partido en el que tengo libertad absoluta para tomar las decisiones que he tomado, pensando únicamente en mi tierra, y me encantaría tener enfrente a líderes de otros partidos que pudieran decir lo mismo que yo", ha señalado.

"Vox dice que soy roja rojísima, y el PSOE y la extrema izquierda dice que soy la derecha rancia. Yo lo que soy es una mujer del siglo XXI que quiere una Extremadura moderna, inclusiva, prospera, solidaria y es lo que intento conseguir y es por lo que voy a trabajar siempre", ha zanjado.