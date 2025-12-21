Feijóo, ante "una victoria incontestable" de Guardiola en Extremadura: "No quieren más sanchismo"

Los detalles Así lo afirmó el líder 'popular' en un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que se ha "caído el relato y el muro de Sánchez": "El cambio en España está más cerca".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la derrota del PSOE en las elecciones de Extremadura indica que "el cambio en España está más cerca" y que los extremeños rechazan el "sanchismo". Feijóo felicitó a María Guardiola, candidata del PP, por su "victoria incontestable" al obtener 29 escaños, aunque necesitará el apoyo de Vox, que ha ganado 11 diputados, para gobernar. Por su parte, el líder socialista también felicitó a Guardiola y destacó que el PSOE seguirá siendo garante de los servicios públicos y el progreso. Guardiola logró el 43,16% de los votos, aumentando su representación en la Asamblea.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, indicó este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la derrota del PSOE en las elecciones de Extremadura revela que "el cambio en España está más cerca" y que los extremeños "no quieren más sanchismo".

Así lo afirmó en un mensaje en sus redes sociales en el que felicitó a la candidata de su formación, María Guardiola, por "una victoria incontestable", tras conseguir 29 escaños este domingo. El jefe de la oposición interpretó que Extremadura "ha dicho que no quiere más sanchismo" y ha tumbado "el muro de Sánchez".

"Felicidades a María Guardiola por una victoria incontestable. Extremadura ha hablado y ha dicho que no quiere más sanchismo. Se cae el relato y el muro de Sánchez, y el cambio en España está más cerca", escribió.

De la misma manera, también en redes sociales, el líder socialista enviaba un mensaje a Guardia por los resultados obtenidos: "Felicidades a María Guardiola por el gran trabajo realizado y gracias a quienes han confiado en el PSOE. Nuestro partido será siempre garante de los servicios públicos, la igualdad y el progreso".

La candidata del PP ha ganado las elecciones autonómicas tras conseguir el 43,16% de los votos, que suponen 4,3 puntos más que 2023, y que le otorgan un diputado más, hasta los 29 escaños, con un 99,7% de los votos escrutados.

Sin embargo, con estos 29 escaños, Guardiola se sitúa a cuatro diputados de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, por lo que necesitará a Vox para gobernar, un partido que sale reforzado de estos comicios, en los que ha ganado 8,7 puntos, hasta el 16,9% de los votos, y pasa de cinco a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura.

