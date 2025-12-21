Escolar, tras las elecciones de Extremadura: "Si Guardiola sabe que este es el resultado no convoca elecciones"

El periodista explica que "es evidente que hoy tiene una posición negociadora peor con Vox de la que tenía con los presupuestos bloqueados", pues que "a la hora de pedirle a Vox 'qué quieres', van a pedir más porque tiene más escaños [que antes] y tiene una posición más fuerte".

El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, lo tiene claro: "Si María Guardiola sabe este resultado no convoca elecciones". Así se ha mostrado de contundente el periodista en el programa especial de Al Rojo Vivo con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura.

Unas palabras que argumenta en que "es evidente que hoy tiene una posición negociadora peor con Vox de la que tenía con los presupuestos bloqueados", pues que "a la hora de pedirle a Vox 'qué quieres', van a pedir más porque tiene más escaños [que antes] y tiene una posición más fuerte".

Y "no solo eso", recuerda Escolar, ouesto que "no es lo mismo negociar unos presupuestos que una investidura", ya que esta última "vale más caro y Vox va a pedir mucho más". Quizás "no tanto como la cabeza de María Guardiola (...), pero desde luego va a exgir mucho más y va a ser una negociación mucho más compleja".

Precisamente, Escolar no duda en lanzar una advertencias y es que esta "va a ser la tónica de las elecciones que vamos a ver este año". Incluso, el periodista pone el foco en una cita electoral decisiva: "Ya veremos qué pasa con la mayoría absoluta del PP en Andalucía".

