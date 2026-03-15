Orriols analiza el resultado del PP en Castilla y León ante el tsunami de Vox: "La mitad viene de Ciudadanos"

En sus palabras, ha explicado lo logrado por Mañueco en los comicios con ese "4,5%" de los naranjas de hace cuatro años. Además, ha puesto en valor al PSOE de Carlos Martínez.

Lluís Orriols ha estado en el especial de Al Rojo Vivo con motivo de las elecciones de Castilla y León. El politólogo ha analizado los resultados del PP en una comunidad autónoma en las que Fernández Mañueco ha aguantado al tifón de Vox.

"La mitad de ese aumento probablemente viene de Ciudadanos. Había un 4,5% de las anteriores elecciones que les votaron y la mitad han optado por el PP", ha explicado.

En ese sentido, también ha puesto en valor el resultado del PSOE de Carlos Martínez: "No podemos despegarnos de los ciclos cuando analizamos las autonómicas. Que en el PP haya un aumento es encomiable teniendo a Vox en ascenso, pero los socialistas vienen de una recesión y sus resultados son estables en todas las provincias salvo en Zamora".

En las anteriores elecciones caía el PSOE y también el resto de la izquierda. Aquí cae la izquierda pero el PSOE no", ha expuesto.

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