Rufián insiste en su acto con Montero en formar una izquierda unitaria "sin tantas manías y sin tanto léxico" pero evita dar nombres para liderarla

Los detalles Augura que si cada partido acude a las elecciones por libre, "nos matarán por separado" y celebra el acuerdo entre Podemos y Por Andalucía.

Gabriel Rufián ha iniciado una gira para unificar las fuerzas de izquierda más allá del PSOE, llevándolo a Barcelona, donde se reunió con Irene Montero y Xavi Domènech en la Universidad Pompeu Fabra. Ante unas 300 personas, destacaron la necesidad de que las izquierdas se unan para aumentar su peso electoral y frenar a la derecha. Rufián abogó por una izquierda menos centrada en ideologías y más en acciones concretas, celebrando el acuerdo de una candidatura unitaria de Por Andalucía. Aunque insisten en la unidad, no se ha definido quién liderará el movimiento. Rufián sugiere que ERC podría inspirar una coalición similar a Unidas Podemos, mientras Montero llama a la movilización para fortalecer la izquierda.

La gira de Gabriel Rufián para intentar reunificar las fuerzas de izquierda más allá del PSOE le ha llevado este jueves a Barcelona, donde ha compartido espacio con Irene Montero y Xavi Domènech (exdirigente de Comuns) en el acto 'Qué s'ha de fer?'.

Cerca de 300 personas les han recibido entre aplausos en esa sala de la Universidad Pompeu Fabra y allí, han incidido en la necesidad de que las izquierdas se pongan de acuerdo para tener más peso electoral y así intentar frenar a la derecha.

"Debe haber confluencias, ciencia, programa... Yo no vengo a repartir carnés de izquierda ni de derecha", ha expresado el portavoz de ERC en el Congreso, a la vez que ha pedido una izquierda "sin tantas manías, sin tanto léxico, sin tanta frase de taza motivadora".

"Si no, nos matarán por separado", ha subrayado Rufián, que también ha celebrado el acuerdo para llevar una candidatura unitaria de Por Andalucía.

En esta línea, la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos ha llamado a la movilización y ha sostenido que "merece la pena" intentar esa unión de las izquierdas. "Nuestras fuerzas políticas puedan hacer ese trabajo de movilizar todos esos esfuerzos para que haya una izquierda fuerte que no solo pare a la derecha, sino que también resuelva los problemas urgentes... Creo que merece la pena intentarlo", ha declarado.

Quién lideraría el movimiento

Aunque han insistido en remar en la misma dirección, no han respondido a la gran pregunta que sobrevuela esa posibilidad, y que sigue siendo quién la liderará.

En este sentido, Rufián ha reclamado que se repita una coalición como fue Unidas Podemos, y se ha preguntado: "¿Y por qué ERC no puede inspirar, digo con humildad, pero inspirar, como en otros momentos, a esta izquierda española, esta izquierda con un proyecto más españolista, con un proyecto más federal, confederal?".

Ha sostenido que alrededor de Montero se pueden "aglutinar muchas cosas", y ha defendido que ERC ayude a que se produzcan estas confluencias, tras lo cual ha añadido que el problema no lo tienen las izquierdas soberanistas, a las que augura que les irá bien si hay elecciones, sino que el problema está en la izquierda a la izquierda del PSOE.

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