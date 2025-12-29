Pueyo (Chunta), sobre el fracaso de una candidatura conjunta de izquierdas en Aragón: "Se han impuesto vetos y directrices desde Madrid"

Jorge Pueyo, candidato de Cha por Zaragoza a las Cortes de Aragón, explica por qué su partido va en solitario: "Viendo los egos de unos y de otros no se ha dado la mesa a cinco que pedíamos entre Podemos, Izquierda Unida, Equo, Sumar y Chunta Aragonesista".

Jorge Pueyo, candidato de Cha por Zaragoza a las Cortes de Aragón, explica en este vídeo de Al Rojo Vivo por qué, finalmente, no se ha dado una candidatura conjunta entre varios partidos de izquierda y su partido ha decidido concurrir en solitario. "Estuvimos planteando la necesidad de si nos juntábamos nos juntábamos todos, no sobraba nadie", explica Pueyo, que, destaca: "Desde Chunta Aragonesista nos hemos planteado una candidatura unitaria de las izquierdas y no ha sido posible porque hemos visto cómo se ha intoxicado y se han impuesto vetos y directrices desde Madrid".

"Se ha anulado cualquier posibilidad de acuerdo", insiste Pueyo, que critica que "viendo los egos de unos y de otros no se ha dado la mesa a cinco" que pedían entre Podemos, Izquierda Unida, Equo, Sumar y Chunta Aragonesista". "Hemos decidido al final presentarnos en solitario y defender nuestro proyecto sólido", afirma Pueyo, que asegura que su partido sale "a ganar": "Decirle al señor Azcón que, en primer lugar, estas elecciones responden, otra vez, al interés de Madrid, que las convoca el señor Feijóo en Extremadura y ahora en Aragón para debilitar al PSOE, pero no para construir mayorías sino para estar más fuerte en unas generales mientras vemos cómo Vox crece mucho". "El PP se está convirtiendo en el caballo de Troya de este partido de extrema derecha", lamenta Pueyo.

Pueyo explica que "políticamente hay que saber leer el momento que estamos viviendo": "Es esencial que la gente entienda que mucho votante desencantado del PSOE es muy probable que vire al PP o que es mucho más probable que vire a la Chunta Aragonesista, que no tiene casos de corrupción". Preguntado sobre si acudirían con Sumar si se convocaran elecciones generales en 2026, Pueyo afirma que "cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente": "Lo que ha estado intoxicando es que había dos partidos que se medían para ver quién lideraba la gran coalición de izquierdas en el Estado, eso ha hecho explosionar lo que había en Aragón".

"Que viéramos esta lucha de egos no tiene sentido en un momento en el que pedíamos responsabilidad y sentarnos todos los partidos", critica Pueyo, que afirma que estos partidos han estado "intoxicado por motivaciones de la M30": "Están usando Aragón como tablero político para desarrollar estrategias a nivel nacional".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.