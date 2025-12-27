Enfado generalizado en la izquierda en Aragón: fracasan las conversaciones e irán fragmentados a las elecciones del 8-F

La otra cara Y mientras tanto, la derecha y la ultraderecha ganan posiciones. En el caso del macrodesalojo de Badalona, la deshumanización del alcalde Albiol ha ganado a las políticas de izquierdas.

El malestar en los partidos de izquierdas en Aragón es notable debido a su incapacidad para formar una candidatura conjunta para las elecciones del 8 de febrero. Izquierda Unida y Sumar competirán en coalición, mientras que Chunta Aragonesista y Podemos lo harán por separado. Alberto Garzón calificó esta falta de acuerdo como un "fracaso colectivo", facilitando así el camino a la derecha. Este escenario ya se vio en Extremadura, donde Vox negocia medidas negacionistas y homófobas. En Badalona, el alcalde Xavier García Albiol argumenta que es económicamente inviable alojar a 400 migrantes, en contraste con el mensaje de humanidad del president Salvador Illa.

Un escenario que no es nuevo, porque ya lo hemos visto en las recientes elecciones extremeñas. En Extremadura, Vox mantiene las 200 medidas negacionistas y homófobas para una posible investidura. "Guardiola debe pensar si quiere seguir con las políticas socialistas que la han conducido hasta aquí", advierte el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

El primer contacto de la popular María Guardiola con los de Santiago Abascal se producía este martes y reafirmaba esa negociación. Mientras, el PSOE advierte de que ofrecer su abstención sería un fracaso. "No se lo vamos a ofrecer, tiene que ser la señora Guardiola la que tome la iniciativa", decía este viernes José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y al frente de la gestora del POSE en esta comunidad. "Qué diga quién quiere que sean sus socios", retaba Quintana a la popular.

Y el discurso ultra no solo se escucha estos días en Extremadura. También en Badalona con la polémica por el desalojo de 400 migrantes. Su alcalde Xavier García Albiol usaba una pizarra para echar cuentas de por qué la ciudad no podría asumir el alojamiento de estas personas. "Es inviable económicamente", decía el alcalde (del PP) de la cuarta ciudad más grande de España.

Un discurso que chocaba con el eje central del mensaje de Navidad del president Salvador Illa: la humanidad. "Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan", remarcaba Illa.

Un polémico ejemplo el de Badalona y la economía que cada vez gana más peso en las autonomías, en un momento en el que la izquierda parece no llegar a acuerdos.

