Los 5 pueblos de Extremadura donde Vox ha sido el partido más votado en las elecciones de 2025

La victoria de las derechas en Extremadura es fruto, principalmente, de la brutal subida de Vox. María Guardiola sólo ha sumado un escaño; la ultraderecha, seis. Y en al menos cinco pueblos ha sido la fuerza más votada.

Rozando el 100% del escrutinio, los resultados de las elecciones en Extremadura son muy diferentes para los cuatro principales partidos. Para el PP de María Guardiola, quien convocó los comicios adelantados con el fin de hacerse con una mayoría absoluta, no han sido malos en términos globales —las listas del Partido Popular han sido las más votadas—, pero sí si se tiene en cuenta su objetivo: sólo ha sido capaz de sumar un escaño a los 28 que consiguió en 2023. Para el PSOE, la debacle absoluta: diez escaños ha perdido en el camino, unos 100.000 votos.

Vox y Unidas por Extremadura, por su parte, no pueden leer tan mal los datos, especialmente el partido de la ultraderecha, el gran ganador de la jornada. Mientras los de Irene de Miguel han conseguido sumar tres escaños, gracias a un incremento de unos 20.000 votos con respecto a 2023, Óscar Fernández Calle es quien ha conseguido capitalizar todo el éxito de la noche: a los casi 50.000 votos que obtuvo hace dos años y medio ha sumado otros 40.000: cerca de 90.000 votos que le han dado 11 escaños, seis más de los que ya tenía. Pero no sólo eso: mientras en la región se consolida como tercera fuerza política, en muchos municipios extremeños ha pasado a ser segunda y en al menos cinco, el partido más votado.

Ladrillar (Cáceres)

En la provincia de Cáceres, este pequeño término municipal de apenas 177 habitantes ha estado pintado de tres colores diferentes en las últimas tres elecciones: en 2019, el 44% de sus habitantes votó al PP, dejando al PSOE como segunda fuerza. En 2023, el 52% del electorado de Ladrillar (85 votos) optó por el PSOE, mientras que 47 (28,83%) lo hizo por el PP y sólo 21 (12,88%) por Vox. En 2025, se ha dado a vuelta a las tornas: el 39,53% de los votantes ha elegido a la ultraderecha, dejando al PSOE, con apenas 16 votos, en una difícil tercera posición.

Lo que es más significativo también en Ladrillar es la altísima tasa de abstención de estas elecciones. Mientras en 2023 se contabilizaron únicamente 27 abstenciones (14%), en este proceso el 50% del electorado ha preferido no votar.

Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres)

En Pueblonuevo de Miramontes viven algo menos de 800 personas, y este 21D un 34,92% de los que han ido a votar ha elegido la lista de Vox. 124 de los habitantes han optado por la ultraderecha, mientras 112 lo han hecho por el PP y 96, por el PSOE. En las pasadas elecciones, los socialistas habían contado con el apoyo de más del doble: el 44,53% de los votantes de Pueblonuevo de Miramontes eligieron la papeleta del PSOE hace dos años y medio, 216 personas, mientras que a Vox habían votado 67. En este caso, la abstención también ha sido significativa: del 20% de 2023 ha subido hasta superar el 40%.

Valdehúncar (Cáceres)

También en Cáceres, Valdehúncar tiene una población más similar a la de Ladrillar: 188 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2025. De la población electoral en 2023, sólo un 11,37% prefirió no votar y el resto, se repartieron entre las cuatro principales fuerzas políticas de Extremadura sin grandes diferencias. Ganó claramente el PP, a quien votaron 43 personas (29,05%), mientras que Vox se quedó en segunda posición (36 votos, el 24,32%). Al PSOE lo votaron 33 personas (22,29%) mientras que a Unidas por Extremadura lo hicieron 26 personas (17,56%).

Y en 2025, el voto se ha concentrado principalmente en la derecha. En Valdehúncar, Vox se ha convertido en primera fuerza política, pintando de color verde otro municipio cacereño. 50 son las personas que han elegido la papeleta de Fernández Calle, el 43,47% de la población votante, mientras que al PP lo han votado 36 personas, siete menos que hace dos años y medio. El PSOE sólo ha conseguido 16 votos (13,91%), aunque el que más ha perdido ha sido Unidas, que ha pasado de 26 a 5 votos, menos de un 5%. Eso sí, en este caso la abstención es mucho más clara: uno de cada tres electores no han ido a votar.

Garvín (Cáceres)

Garvín, también en Cáceres, es el más pequeño de los municipios que han votado mayoritariamente a la ultraderecha en Extremadura, con 101 habitantes. Mientras en las últimas elecciones el PSOE fue la lista más votada (31 votos), seis puntos por delante de Vox, en estos comicios el PSOE se ha ido a la tercera posición —en términos municipales con pocos habitantes es más fácil bajar y subir de posición, y menos significativo en términos globales—. Y a pesar de que en 2025 Vox se ha convertido en la principal fuerza política, ha obtenido un voto menos que en 2023: de los 26 que tenía entonces, ha perdido uno, quedándose en 25. La explicación, una vez más, la da seguramente la abstención: del 17% que se quedó sin votar hace dos años y medio, Garvín ha experimentado un crecimiento en el abstencionismo, hasta superar el 42%.

Fresnedoso de Ibor (Cáceres)

El último de los municipios en los que Vox ha sido el partido más votado es Fresnedoso de Ibor. Con unos 236 habitantes, en estas elecciones más del 41% del electorado ha preferido no votar (en 2025 fue el 25%). El PSOE ha perdido más de la mitad de sus votos —de los 73 que consiguió en 2023, cuando fue la lista más votada, sólo ha retenido 31 votos—, mientras que Vox sí ha sumado unos cuantos: en 2023 obtuvo 23 papeletas (14,28%), siendo la tercera fuerza; en 2025, el 30,64% de los habitantes de Fresnedoso de Ibor, un total de 38 personas, ha elegido votar a la ultraderecha.

