La derecha roza el 60% tras la debacle del PSOE, pero Guardiola sigue atada a Vox

Pablo Montesinos: "El batacazo del PSOE es tremendo y esto no lo arregla ninguna comparecencia"

En sus palabras en Al Rojo Vivo, ha tildado de "interesante" que Ferraz pida la dimisión de Gallardo y habla de "preocupación" en el PP por la fuerza de Vox.

Pablo Montesinos ha estado en el especial de Al Rojo Vivo con motivo de las elecciones de Extremadura. En sus palabras, ha calificado de "batacazo" el resultado de un PSOE que cae por debajo de los 20 escaños en una comunidad autónoma que hasta hace no mucho era uno de sus grandes bastiones en España.

"El batacazo del PSOE es tremendo. Esto no lo soluciona una comparecencia o una declaración institucional anunciando el relevo de Pilar Alegría, por mucha liturgia gubernamental que haya", ha expresado.

Y habla de la responsabilidad de Gallardo: "Era muy interesante la información de que en Ferraz dicen que tiene que dimitir. Es el candidato que había sostenido Sánchez".

"No quisieron cambiarle ni con la imputación ni con el procesamiento", ha contado Montesinos, que habla además de "victoria agridulce" en un PP en el que preocupa que Vox está "muy fuerte".

