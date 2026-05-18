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Violencia de género

Detenido un hombre acusado de matar a su pareja en Arguedas (Navarra)

Los detalles Según ha podido saber laSexta, el hombre se ha presentado en dependencias policiales y ha confesado haber agredido a su pareja en el domicilio familiar.

Un agente de la Guardia CivilUn agente de la Guardia CivilEuropa press

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género en Arguedas (Navarra), tras confesar haber agredido a su pareja en el domicilio familiar. La Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación cuyas primeras comprobaciones descartan que consten denuncias previas relacionadas por violencia de género.

El varón se ha personado en dependencias de la Guardia Civil de Valtierra (Navarra) manifestando haber agredido a su pareja en el domicilio familiar, ubicado en la localidad de Arguedas (Navarra). Tras desplazarse al lugar junto al comunicante, los agentes han comprobado que el inmueble se encontraba acordonado dentro de un dispositivo policial ya activado por Policía Foral, confirmándose el fallecimiento de una mujer de 44 años.

La Guardia Civil ha procedido a la inmediata detención del varón como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, siendo trasladado a dependencias oficiales para la instrucción inicial de diligencias. La investigación de los hechos está siendo asumida por Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación existentes.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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