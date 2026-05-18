García (Adelante Andalucía) descarta facilitar un gobierno de Moreno Bonilla: "No va a haber tanto lío, el lío lo vamos a tener los andaluces"

Los detalles "Cuando llegue el momento de hablar de las cosas importantes: sanidad o vivienda, se van a poner de acuerdo porque tienen el mismo proyecto político, que es enriquecer a determinadas empresas grandes rentistas, fondos de inversión...", afirma contundente en Al Rojo Vivo.

Adelante Andalucía fue la gran sorpresa de la noche, alcanzando ocho escaños, seis más que en 2022 y superando claramente a la coalición de izquierdas de Por Andalucía (Izquierda Unida, Sumar y Podemos), que lideraba el histórico Antonio Maíllo.

Uno de los grandes apoyos que ha tenido el partido andalucista, fundado por Teresa Rodríguez y abanderado en esta campaña por José Ignacio García, han sido los jóvenes. Pero antes de entrar en detalles, García se muestra así de contundente en Al Rojo Vivo ante la pregunta directa de Antonio García Ferreras de si facilitarán un gobierno de Moreno Bonilla en solitario para que no entre la extrema derecha.

"Absolutamente no. Nosotros somos claramente oposición a Moreno Bonilla", afirma contundente. Porque "aparte de este politiqueo de la prioridad nacional, que ya sabemos que es un engaño de Vox para decirnos que la culpa de que no haya citas en los centros de salud la tienen nuestros vecinos y vecinas y no Moreno Bonilla, que le ha dado un dineral a la sanidad privada, cuando llegue el momento de hablar de las cosas importantes, sanidad o vivienda, se van a poner de acuerdo porque tienen el mismo proyecto político, que es enriquecer a determinadas empresas grandes, rentistas, fondos de inversión...".

Por tanto, "no va a haber tanto lío como dice Moreno Bonilla, sino que el lío lo vamos a tener los andaluces y andaluzas y la clase trabajadora", asegura García, insistiendo una vez más en que ellos son oposición, tal como han sido estos últimos cuatro años.

"Humildemente", confiesa García, "le hemos quitado la mayoría absoluta al PP", por lo tanto, "Adelante Andalucía es la mejor herramienta para enfrentarse a la derecha y extrema derecha", añade García, admitiendo que están contentos con sus resultados, pero "nuestro objetivo es echar a la derecha" y eso pasa, dice, por hacer una "oposición muy contundente".

Por otro lado, afirma que "la izquierda no debe negar la realidad" porque "lo que han votado es lo que han votado", esto es, la derecha ha conseguido en la región el 60% de los votos. Ahora bien, aclara que esto de que los andaluces sean de derecha no es del todo así, sino que hay "matices": "Mucha gente no ha votado y la izquierda también nos habremos equivocado en el pasado". Y aquí es donde entran los jóvenes.

Según explica García, "durante mucho tiempo se ha dicho que los jóvenes eran todos básicamente de extrema derecha. Hoy podemos decir que mucha gente joven en Andalucía ha votado Adelante Andalucía, porque ve la necesidad de una izquierda rebelde y una izquierda que le plante cara a la extrema derecha, y una izquierda que se desligue también del gobierno del PSOE y Sumar, que tenga otro proyecto en materia vivienda, que sea feminista y, en nuestro caso, que sea andalucista. Y yo creo que eso también ha conectado con mucha gente joven".

Y aunque pueda parecer una contradicción, añade el político, mucha gente si no estuviera Adelante Andalucía, habría votado a Vox porque insiste en la importancia de escuchar a la gente, de estar al pie de la calle, escuchando las necesidades reales de la ciudadanía.

"Nos han llegado muchísimos mensajes de gente que me paraba por la calle, gente muy joven, y gente no tan joven en muchos barrios obreros de Andalucía, donde me decían: 'Estoy dudando entre Adelante Andalucía o Vox'".

"Y tú te paras a escuchar a esa gente y hay un cabreo legítimo", añade y explica el político: "Hay un cabreo por el precio de la vivienda, hay un cabreo porque no hay plazas en la FP pública, por el cabreo por la situación de la sanidad, por la precariedad laboral y ese cabreo en otro momento, creo que la izquierda ha cometido el error de despreciarlo y decir es que son unos 'fachapobre' (...) y lo que pasa es que se estaba canalizando a través de la extrema derecha, que le culpaba al vecino de enfrente, que culpaba a la mujer víctima de violencia machista o culpaba al vecino inmigrante...".

Y tras escuchar todo esto, lo que vemos es que "la culpa la tiene Moreno Bonilla, que le está dando dinero a la sanidad privada, la tiene Asisa Quirón Adeslas o los grandes rentistas y fondos de inversión. Y por tanto, canalizamos ese cabreo hacia una sociedad más justa (...) Eso hace que mucha gente que si no existiera Adelante Andalucía habría votado la extrema derecha. Y digo que puede parecer una tontería, pero no lo es. Hay que escuchar a la gente normal y corriente", añade e insiste García.

Los planes de Adelante Andalucía para el futuro

"Tenemos muchas estaciones por delante", afirma García ante la pregunta de Ferreras de si se van a presentar a las elecciones municipales en algunos pueblos y ciudades. Nuestra estación central, añade el líder de Adelante Andalucía, "no se nos va a olvidar, es Andalucía, la clase trabajadora andaluza, la gente normal y corriente de Andalucía, y hacer política para que esa gente tenga el futuro en sus manos".

Ahora bien, las siguientes estaciones de este partido serán "las municipales, por supuesto, y también las generales: vamos a estar en el Congreso de los Diputados. Que nadie lo dude", admite. Y por otro lado, "nuestra estación será la de construir la lucha, las movilizaciones, estar con las AMPA de los coles y estar construyendo poder popular en Andalucía", insiste y concluye García.

En el vídeo podemos ver la entrevista al completo y con detalle de uno de los ganadores, sin duda, de estas elecciones andaluzas.

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