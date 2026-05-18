El PSOE cierra filas con Montero pese al batacazo en Andalucía: "Si fuera Génova estaría preocupado"

La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, tras valorar los resultados electorales del partido en Sevilla

Entre líneas El PSOE admite que el resultado en Andalucía "no es el que les hubiera gustado". Sin embargo, fuentes de la formación consultadas por laSexta destacan que ellos "han terminado mejor y el PP, peor", valorando que si hubiesen sido unas elecciones generales, el resultado "no habría sido el mismo".

El PSOE mantiene su confianza en María Jesús Montero en Andalucía a pesar del mal resultado electoral, con 28 escaños, el mínimo histórico del partido en la región. Fuentes socialistas consideran que el PSOE ha terminado en mejor posición que el PP tras los comicios y que el apoyo a la izquierda se canalizó hacia Adelante Andalucía. Creen que el PP llegará deteriorado a los pactos por la influencia de Vox. Montero, ratificada por su experiencia, reconoce los malos resultados y se compromete a ejercer una oposición firme para defender los servicios públicos en Andalucía. Además, no se prevé un adelanto de las elecciones generales, decisión que corresponde a Pedro Sánchez.

En el PSOE no hay dudas alrededor del proyecto de María Jesús Montero en Andalucía pese al mal resultado de las elecciones, firmando el mínimo histórico de la formación con 28 escaños en una comunidad que han gobernado durante 37 años.

Fuentes de la formación socialista defienden que el PSOE "ha terminado mejor y el PP, peor" tras estos comicios y creen que este resultado no se daría en caso de ser unas elecciones generales. Creen además que la izquierda sí que se ha movilizado, pero que lo ha hecho con el voto para Adelante Andalucía, una de las grandes sorpresas de la noche.

Los socialistas creen que el PP llegará "bastante deteriorado" a los pactos debido a esa "prioridad nacional" impuesta por Vox. Tal es el optimismo en Ferraz que creen que "volverán" y que si fuesen Génova, "estarían preocupados", dando por hecha la continuidad de María Jesús Montero en Andalucía para "construir un proyecto".

Desde el PSOE ratifican a una Montero a la que ven con "tablas" y "experiencia" para levantar el proyecto socialista en Andalucía, donde ahora vienen por delante "otras batallas".

Por último, estas fuentes añaden que ningún alcalde ha pedido que las elecciones generales se celebren antes y que, en caso de hacerlo, la decisión compete única y exclusivamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Sé que el partido trabajará, sean conjuntas o no. Quizá se nos olvida cómo estaba el PSOE hace 10 meses. Todas las encuestas nos daban peor de lo que hemos sacado", sentencia.

Montero admite los malos resultados

Tras una aciaga noche electoral, Montero reconoció que no había obtenido "unos buenos resultados", agradeciendo "la normalidad democrática" con la que transcurrió la jornada y felicitando a Juanma Moreno por su victoria.

Batacazo electoral del PSOE en Andalucía: baja hasta los 28 escaños y firma su mínimo histórico

"Sabemos cómo tenemos que administrarlo para que la dignidad de Andalucía, sus servicios públicos, estén por delante y estén siempre guiando nuestras decisiones. Los ciudadanos nos colocan en la oposición y vamos a ejercer con toda la capacidad, oposición al gobierno de las derechas para que podamos conservar el patrimonio público mas importante que tiene Andalucía como son sus servicios públicos", comentó el domingo en Sevilla.

"Es verdad que el PP ha bajado en estas elecciones y esto implica, por supuesto, que tenemos que redoblar los esfuerzos porque somos conscientes de que la ciudadanía vive en primera persona ese deterioro y, por tanto, afectando a esa igualdad de oportunidades. Lo que les quiero transmitir a todos los andaluces y a todas las andaluzas es que saben que el partido socialista hace la oposición con rigor planteando respuesta y propuesta y, por tanto, intentando contribuir a que realmente lo ciudadanos sean los que ganen siempre con nuestra propuesta", añadió.

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