Cuando a una mujer no le viene la regla, su primer pensamiento suele ser la posibilidad de un embarazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es la única causa que puede provocar la amenorrea, que es el término con el que se conoce a la ausencia de menstruación. 'Amenorrea' es una palabra que viene del griego, compuesta por el prefijo 'a' (negación), al que le sigue 'men' (mes) y 'rhein' (fluir), todo ello cerrado con el sufijo '-ea', que indica relación: es decir, amenorrea es literalmente la ausencia del flujo mensual, es decir, la ausencia de la menstruación.

Lo primero que hay que hacer es entender que existen dos tipos de amenorrea: la primaria es la que hace referencia a la ausencia de regla en personas de entre 14 y 16 años, aún en crecimiento y desarrollo. En este caso, la causa más frecuente de la amenorrea está relacionada con la variación de los niveles hormonales. La amenorrea secundaria es la que tiene lugar en personas que ya han menstruado previamente y que, por diferentes razones, tienen ausencia de menstruación durante varios meses seguidos, más o menos en función de la regularidad del ciclo menstrual de cada persona.

¿Por qué no me baja la regla?

Estrés

Pérdida brusca de peso

Sobrepeso u obesidad

Síndrome de ovario poliquístico (SOP)

Desequilibrios hormonales

Ejercicio físico extremo

Uso de anticonceptivos

Consumo de algunos medicamentos

Menopausia temprana

Enfermedades graves

Existen muchas y diferentes razones por las que a una persona puede no bajarle la regla. En estos casos, la preocupación no ayuda: el estrés es una de estas causas, y preocuparse por la ausencia de una regla puede empeorar la situación. Si bien es cierto que existen algunos 'trucos' o remedios naturales para hacer que baje la regla de manera natural —como son hacer ejercicio regular o hacer algo de meditación o ejercicios de relajación—, es bastante complicado 'forzar' una menstruación, al igual que lo es 'forzar' el retraso de una regla para, por ejemplo, evitar tener la menstruación durante un viaje concreto.

A lo largo de los años, hay diferentes causas normales, del transcurso de la vida, que hacen que una persona pierda su menstruación: estas son el embarazo, la lactancia y la menopausia. Sin embargo, otros factores externos pueden alterar los ciclos menstruales, hasta el punto de que la regla desaparezca durante uno o varios meses. Estas son las causas más comunes de la amenorrea:

1. No me baja la regla... por estrés

El estrés y los estados de ansiedad afectan a la salud en general, y también a la salud menstrual. Esto se debe a que durante periodos de estrés, aumenta la secreción de la conocida como hormona del estrés, el cortisol. Una cantidad excesiva de cortisol altera el funcionamiento del hipotálamo, encargado de controlar la generación de diferentes hormonas, y reduce los niveles de estrógenos.

Y cuando todo este sistema falla, falla todo lo demás: es aquí donde se puede producir una anovulación, es decir, no se ovula, por lo tanto no tiene lugar la menstruación (recuerda que la regla es, al fin y al cabo, la eliminación de un óvulo no fecundado, sin óvulo no hay regla). Esta es, más o menos, la explicación acerca de por qué quedarse embarazada estando estresada es más difícil: si los niveles de cortisol son altos y tiene lugar una anovulación, no hay óvulo que fecundar.

¿Cuánto puede durar una ausencia de regla por estrés? Si el estrés o ansiedad es una situación puntual, la ausencia de regla puede ser, simplemente, un retraso de unos pocos días. Pero si el estado de estrés es crónico y constante, la persona puede estar sin que le venga la regla durante varios meses. Es en estos casos en los que es recomendable acudir a un médico.

¿Cómo puedo hacer que me baje la regla si no me viene por estrés? Existen algunas recomendaciones comunes para reducir el estrés y activar las hormonas de la felicidad, antagónicas del cortisol, que van desde hacer deporte de manera regular, ejercicios de respiración, relajación o meditación hasta seguir una dieta sana y equilibrada. Eso sí, cuando el estrés se convierte en un problema crónico, lo mejor es acudir a un médico, ya que las terapias psicológicas pueden ayudar mucho a superar este problema y, por lo tanto, reducir los problemas derivados de la ansiedad o el estrés.