La youtuber y streamer estadounidense Amouranth, de 29 añosno podrá asistir a la Velada del Año 3 de Ibai Llanos por un problema de salud: menopausia precoz o prematura, también llamada insuficiencia ovárica. Tal como ha publicado ella misma en su cuenta de Twitter, este pasado mes de marzo le diagnosticaron una "insuficiencia ovárica en etapa tardía".

"Mi cuerpo ha estado en perimenopausia/menopausia durante algún tiempo", añadía Amouranth. Informaba también haber notado, por ello, "cambios confusos (mentales y físicos) que no tenían explicaciones obvias, pero simplemente los encogí de hombros y no me di cuenta hasta marzo de que tenía algo grave".

Generalmente, la menopausia suele comenzar en los mujeres alrededor de los 50 años (entre los 48 y 54), sin embargo y según expone este artículo del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Luz, la menopausia precoz -también llamada fallo ovárico prematuro (FOP)- es el cese de la función ovárica antes de los 40 años: "Supone el agotamiento temprano de la reserva ovárica (ovocitos) de la mujer y, por tanto, el compromiso de su fertilidad. Al no haber ovulación no se producirán las hormonas ováricas estradiol y progesterona y la menstruación acabará desapareciendo".

Esta afección ocurre en muy pocos casos: alrededor del 1% y en la gran mayoría de los casos (más del 90%) es de causa desconocida; el resto es derivada de alguna enfermedad, cirugía o ciertas alteraciones genéticas. Es importante también añadir que existen algunos factores que pueden adelantar la menopausia como son la obesidad, el tabaco y el sedentarismo.

Las síntomas más comunes son los que conocemos en la menopausia regular: sofocos, insomnio, pérdida de la lívido, sequedad vaginal, irritabilidad o desánimo... Igualmente, y según añaden del Instituto Nacional del Cáncer, de los Estados Unidos, puede causar problemas de reproducción y síntomas de menopausia.

¿Cómo se trata la menopausia precoz?

En cuanto al tratamiento de la menopausia precoz o insuficiencia Ovárica Primaria depende de si te planteas la maternidad o no. La doctora Isabel Rodríguez-Piñero, de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional que define en este artículo de Tu canal de salud, la menopausia precoz como "la ausencia de menstruaciones durante más de 4 meses asociado a alteraciones hormonales, la hormona FSH por encima de 40 y el déficit de estrógenos, en mujeres menores de 40 años".

De ahí, que sea importante que el tratamiento se adecúe si es posible al deseo de la mujer de querer buscar o no un embarazo. En el caso de que quieras ser madre, "deberás ser derivada a una consulta de fertilidad donde te asesorarán cómo puedes conseguirlo a través de una donación de óvulos".

Pero si ya no quieres ser madre -añade la doctora- "lo habitual es prescribir la terapia hormonal sustitutiva que permite reemplazar el déficit causado por la falta de estrógenos". Y es importante esta terapia para prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También serán importantes incluir por el riesgo de sufrir osteoporosis que se incrementa por la caída de los estrógenos, "suplementación de calcio y vitamina D".

Esta terapia no sería adecuada o indicada para todo el mundo, es decir, habría contraindicaciones por ejemplo en "mujeres con antecedentes de trombosis, obesidad, migrañas con aura o que fumen". En estos casos, se buscaría otra terapia como es el caso de una "terapia especial denominada moduladora de los receptores de estrógenos".

Igualmente, es fundamental tener claro que esta afección no afecta o no tiene relación con elcáncer de mama o con la probabilidad de tener un infarto. Tal como explica la doctora: "Un estudio (el WHI) demostró que el riesgo de cáncer de mama o de infarto no eran relevantes si este tipo de terapia se daba hasta los 50 años".