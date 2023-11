La subida del precio del aceite de oliva ha hecho que muchas familias tengan que prescindir de este ingrediente tan importante en la cocina española. Su precio está marcando máximos históricos, superando, en ocasiones, los 10 euros por litro. Y es que la sequía mermó la última campaña y la producción no llegó ni a la mitad de la media española, pues se recogieron 663.000 toneladas, un 55% menos que la última campaña.

Aunque hay otras opciones, un buen aceite de oliva es el aliado perfecto tanto para cocinar como para consumir en crudo. Son muchas los beneficios y propiedades que se le atribuyen a este "oro líquido", como su contribución en la prevención de cardiopatías o en la preservación de la memoria y prevención de enfermedades como el alzhéimer.

Además de en la cocina, el aceite de oliva es la base de muchos otros productos con beneficios cosméticos, como es el aceite de romero, que se puede fabricar de manera casera. Y aunque sea un poco más complicado, lo cierto es que también se puede hacer en casa el aceite de oliva directamente, aunque es una tarea solo para valientes porque no es nada fácil.

Antes de entrar a explicar cómo hacer aceite de oliva en casa, veamos cuáles son los pasos para hacerlo. Toda fabricación del aceite de oliva tiene diferentes pasos, desde la cosecha de las aceitunas hasta el embotellado del producto final, cada una contribuyendo a la calidad del aceite producido, según explican desde Tecnilab. Estos son todos los pasos para fabricar aceite de oliva:

Las aceitunas se pueden recolectar a mano, utilizando técnicas como el vareo, o mediante vibración mecánica. Es crucial cosechar las aceitunas en el momento adecuado de madurez y llevarlas al molino en un máximo de 48 horas para preservar su calidad. Después de este paso, llega el de la molienda, cuando las aceitunas se trituran para formar una pasta. Lo ideas es hacerlo el mismo día de la cosecha para prevenir la oxidación y la fermentación. El objetivo es liberar las gotas de aceite contenidas dentro del fruto.

Una vez terminado este paso, es hora de mezclar la pasta de la aceituna para separar el aceite de los otros componentes del fruto. Este proceso se efectúa en una centrifugadora que separa el aceite, el agua y el orujo. Posteriormente, se lleva a cabo el proceso de decantación, en el que el aceite se separa naturalmente del agua y los sólidos residuales dejándolo reposar.

El paso de filtración es opcional, pero sirve para eliminar la humedad restante e impurezas del aceite, utilizando filtros específicos. Por último, el aceite de oliva se envasa y se almacena en un lugar protegido de la luz, manteniendo una temperatura de entre 15ºC y 18°C para conservar su calidad.

Guía para hacer aceite de oliva casero (con robot de cocina)

Si quieres aventurarte a hacer aceite en casa, ármate de paciencia. No es algo difícil, pero al no tener maquinaria industrial, la tarea se complica. No obstante, cualquier robot de cocina puede ayudarte en muchas de las fases del proceso de la elaboración del aceite de oliva, así que no desesperes.

Empezarás el proceso por el paso de la molienda. Debes tener unas aceitunas sanas y maduras. Ya sabes, la calidad de tu aceite dependerá significativamente de la calidad de las aceitunas que utilices.

Lava muy bien las aceitunas para eliminar las impurezas. Este paso es crucial para asegurar que obtengas un aceite limpio y puro. Aquí es donde tu robot de cocina entra en juego: tritura y bate las aceitunas a baja velocidad, siendo cuidadoso de no dañar tu máquina con los huesos de las aceitunas, ni el aceite al romperse los huesos. Obtendrás una pasta densa y pegajosa.

Después, bate la masa en la máquina durante al menos una hora, agregando un poco de agua caliente para ayudar a separar el aceite de la pasta de aceituna. Transfiere la masa a una bolsa de nailon o tela resistente y retuércela para ejercer presión y filtrar el jugo.

¿Cómo decantamos el aceite en casa? Lo que debes hacer es verter el jugo en un vaso con tapa y dejarlo reposar unas horas. El aceite subirá a la superficie. Con paciencia y cuidado, recoge tu aceite casero con una cuchara.

Aunque este método no te dará grandes volúmenes de aceite, la calidad y satisfacción de hacer tu propio aceite son incomparables. Según explican en el blog DirectodelOlivar.com, siendo optimista, puedes esperar un rendimiento del 5%, o aproximadamente 50 ml. de aceite por kilo de aceitunas. Pero te aseguramos que celebrarás cada gota de este precioso líquido. En un proceso artesanal se valora la calidad sobre la cantidad.