Las pruebas para detectar un cáncer de colon, el tumor más frecuente en España

El cáncer de colon es el más diagnosticado en España. Según el informe 'Las cifras del cáncer' de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este 2025 se estiman 42.721 nuevos casos de cáncer de colon y recto, siendo el más común si se aunamos ambos sexos. Sin embargo, la buena noticia es que un diagnóstico temprano aumenta las posibilidades de supervivencia hasta un 90%.

Los cribados son fundamentales ya que, habitualmente, sus síntomas se detectan cuando la enfermedad se encuentra en un estado avanzado. Ahora hay pruebas, menos invasivas, con la misma eficacia que una colonoscopia: una muestra de heces o lo que es lo mismo, el test de sangre oculta en heces.

"Las dos estrategias son equivalentes en cuanto a reducción de mortalidad por cáncer de colon e incidencia", afirma el Dr. Antoni Castells, Director Asistencial del Hospital Clínic de Barcelona.

La clave de todo está en el cribado: se realiza un test de sangre oculta en heces y si esta prueba da positiva, se realiza después una colonoscopia para valorar si hay o no alteraciones. No obstante, una prueba positiva de sangre oculta en heces puede significar otras patologías, es decir, no tiene que ser un cáncer de colon.

Estos test son voluntarios, pero se recomienda hacerlos a partir de los 50 años. Para incluirse en el programa, basta con seguir los programas de cribado de cada comunidad autónoma. Será su centro de salud quien le informe y le incluya en el programa, si así lo desea. En Así son las pruebas de cribado del cáncer de colon: si se detecta precozmente le contamos cómo hacerlo.

Para prevenir el cáncer de colon, existen además algunos factores de riesgo que aumentan el riesgo de padecer uno. Hay, no obstante, factores modificables como:

Sobrepeso y obesidad

Alcohol

Sedentarismo e inactividad física

Tabaco

Dieta desequilibrada

Y otros que no se pueden modificar como: