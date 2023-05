Llevar una dieta saludable es clave para mantener una buena salud cardiovascular. Tanto es que uno de las mayores estudios realizados a lo largo de los últimos años, el estudio PREDIMED mostraba cómo seguir una dieta mediterránea, suplementada con aceite de oliva y frutos secos, lograba reducir hasta un 30% el riesgo cardiovascular.

Es por ello que los cardiólogos de la Fundación Española del Corazón (FEC) recuerdan en este artículo publicado recientemente en su página web oficial, la importancia de llevar una dieta sana (más aún la dieta mediterránea) y de hacer ejercicio físico de forma regular para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que suponen a día de hoy en España el 30% de los fallecimientos.

A continuación, enumeramos los alimentos que, según los cardiólogos españoles, no deben faltar dentro de esa dieta saludable. Para más información, podéis acudir al programa 'Guía de compra para una alimentación saludable' de la FEC.

Frutas

Son sin duda, junto con las verduras, una de las claves de la dieta mediterránea. Según explican los profesionales de la FEC, aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. "Si es posible, lo ideal es consumir la fruta fresca de temporada con piel y bien lavada, ya que así se conservan sus propiedades. La recomendación es tomar al menos tres al día".

Verduras y hortalizas

Igualmente son alimentos imprescindibles por, fundamentalmente, ser ricas en antioxidantes, más aún si se consumen frescas. Por ello, la recomendación es la de tomar al menos 2 raciones diarias y que una e ellas sea en crudo. Algunos de los beneficios, según exponen los expertos, son: reducir la ingesta de socio y favorecer el tránsito intestinal (por su contenido en fibra), lo que nos ayuda a mantenernos en nuestro peso.

Cereales integrales

Un estudio publicado en la revista 'JAMA Internal Medicine', al que aluden desde la FEC, concluía que ingerir 28 gramos diarios de cereales integrales reduce hasta en un 9% la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Es fundamental tomarlos integrales ya que contienen mayor cantidad de fibra, fundamental para la salud. Por su parte los cereales no integrales o refinados no poseen esas propiedades y no se consideran del todo sanos para tomarlos de forma regular.

Aceite de oliva

Puede que sea sin lugar a dudas, las joya de la corana. Su mayor beneficio es su gran contenido en ácidos grasos monoinsaturados que lo convierte en una de las grasas más saludables del mercado. Los expertos en alimentación y nutrición recomiendan siempre esta grasa, tanto para cocinar como para aliñar.

Frutos secos

También los frutos secos al natural y sin sal, suponen otra de las claves fundamentales de la dieta mediterránea por su contenido en grasas insaturadas, es decir, grasas saludables o sanas que debemos incluir en nuestra dieta a diario. En el caso de los frutos secos -insistimos siempre al natural o tostados, y sobre todo sin sal- la recomendaciones es la de tomar de 3-7 raciones diarias en una ración de entre 25-30 gramos, es decir, lo que cabe en el cuenco de la mano.

Pescados

Sí, los pescados son según los cardiólogos, una gran fuente de proteína animal de alta calidad que aminoácidos esenciales (aminoácidos que no somos capaces de poder sintetizar en nuestro organismo). La recomendaciones nutricionales sostienen tomar unas 4 raciones a la semana y que al menos 2 de ellas, sean de pescado azul, ricos en ácidos grasos omega 3, que "son los encargados de estabilizar el metabolismo de las grasas", explican los expertos de la FEC.

Carnes blancas

También es importante incluir en nuestra dieta carnes blancas (pollo, ave y conejo) ya que según explican los cardiólogos, son de fácil digestión y aportan lípidos insaturados, vitamina B12 y minerales como el hierro, el zinc o el cobre. Y además, aportan poca grasa. Las recomendaciones nutricionales son la de tomar unas 2-3 raciones de carnes blancas o magras a la semana. las carnes rojas y sobre todo procesadas, como las salchichas o los embutidos, mejor dejarlas para consumir de forma ocasional.

Legumbres

Y por último, las legumbres serían otro de los alimentos o productos fundamentales que no deben faltar en nuestra dieta, siendo la recomendación de consumo unas 2-4 veces por semana. Tal como explican desde la FEC, las legumbres "contienen hidratos de carbono de absorción lenta (en torno al 55%) de bajo índice glucémicos, proteínas, antioxidantes y fibra.