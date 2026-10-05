Los pueblos más bonitos cerca de Madrid para visitar este puente de octubre

Con la llegada del otoño y el puente de octubre, muchos aprovechan los días libres para hacer una escapada sin necesidad de recorrer cientos de kilómetros. La Comunidad de Madrid y las provincias que la rodean esconden pueblos perfectos para una excursión de un día o incluso para pasar un fin de semana entre naturaleza, patrimonio y buena gastronomía. Estos son algunos de los más bonitos que puedes visitar.

Patones de Arriba

Patones de Arriba, en Madrid | iStock

A poco más de una hora de Madrid se encuentra Patones de Arriba, uno de los pueblos más pintorescos de la región. Sus casas de piedra oscura, sus calles estrechas y su arquitectura tradicional lo convierten en una escapada especialmente atractiva durante el otoño. Además, su entorno permite combinar la visita con alguna ruta de senderismo.

Buitrago del Lozoya

Buitrago de Lozoya, en Madrid | iStock

Rodeado por el río Lozoya y protegido por una impresionante muralla medieval, Buitrago del Lozoya es otro de los grandes clásicos para una escapada desde Madrid. Pasear por su recinto amurallado, contemplar el castillo y recorrer su casco histórico son algunos de sus imprescindibles. Su ubicación en plena Sierra Norte también permite disfrutar de los colores otoñales.

Chinchón

Chinchón, Comunidad de Madrid | iStock

Su Plaza Mayor, con balcones de madera y edificios de varias alturas, es una de las imágenes más reconocibles de los pueblos madrileños. Chinchón, situado a unos 45 kilómetros de la capital, es una opción perfecta para pasar el día, recorrer sus calles y completar la escapada probando algunos de los platos tradicionales de la zona.

Rascafría

Rascafría, en Madrid | iStock

Si lo que buscas este puente de octubre es naturaleza, Rascafría es una de las mejores opciones. Situado en el valle del Lozoya, está rodeado de montañas y bosques que en otoño cambian completamente de aspecto. Muy cerca se encuentran lugares tan conocidos como el Monasterio de Santa María de El Paular y el Bosque Finlandés.

La Hiruela

La Hiruela, Madrid | iStock

Pequeño, tranquilo y rodeado de naturaleza, La Hiruela conserva buena parte de su arquitectura tradicional de piedra, madera y adobe. Se encuentra en plena Sierra del Rincón, declarada Reserva de la Biosfera, y durante el otoño sus alrededores se convierten en un auténtico espectáculo de colores.

Pedraza

Pedraza, pueblo de Segovia | iStock

Cruzando hasta la provincia de Segovia encontramos Pedraza, una villa medieval amurallada perfecta para viajar atrás en el tiempo. Su Plaza Mayor, sus calles empedradas, sus casas señoriales y la Puerta de la Villa hacen que sea uno de los pueblos con más encanto de Castilla y León y una escapada muy popular desde Madrid.

Sepúlveda

Sepúlveda | istock

También en Segovia, Sepúlveda combina patrimonio, gastronomía y naturaleza. Su casco histórico conserva iglesias románicas, plazas y calles llenas de historia, pero uno de sus mayores atractivos se encuentra a pocos kilómetros: el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, donde se pueden contemplar algunos de los paisajes más espectaculares de la provincia.

Brihuega

Campo de lavanda de Brihuega (Guadalajara) | Pexels

Aunque es especialmente conocida por sus campos de lavanda durante el verano, Brihuega, en Guadalajara, merece una visita durante todo el año. Su muralla, el castillo de la Peña Bermeja, sus iglesias y las cuevas árabes son algunos de los rincones que se pueden descubrir durante una escapada.

Sigüenza

Sigüenza, en Guadalajara, con la Catedral de fondo | iStock

A aproximadamente hora y media de Madrid, Sigüenza es uno de los destinos más completos para aprovechar el puente de octubre. Su imponente castillo, convertido en Parador, la catedral y las calles de su casco histórico hacen de esta localidad de Guadalajara una opción perfecta para pasar uno o varios días.

Consuegra

Castillo de Consuegra, en Toledo | iStock

Algo más alejada, pero perfecta si se dispone de varios días, Consuegra, en Toledo, ofrece una de las estampas más famosas de Castilla-La Mancha. Sus molinos de viento se alzan sobre el Cerro Calderico junto al castillo de la Muela, creando un paisaje estrechamente ligado a la imagen de Don Quijote. Una escapada ideal para poner el broche al puente de octubre sin alejarse demasiado de Madrid.