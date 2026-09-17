El Mercado de Shakira en Macondo Park: todo lo que podrás comer durante sus conciertos en Madrid

La residencia de Shakira en Madrid convierte Macondo Park en toda una experiencia que comienza mucho antes de que la artista colombiana se suba al escenario. Entre los diferentes espacios preparados para los asistentes se encuentra El Mercado, un pabellón dedicado a la gastronomía que reúne propuestas españolas, latinoamericanas e internacionales para comer antes, durante o después del concierto.

Una de las marcas con mayor presencia será P.A.N. Polar, que contará con dos espacios: la Zona P.A.N., con su clásico food truck y diferentes activaciones, y un segundo food truck con opciones sin gluten. También estará GOIKO, además de La Martinuca, especializada en tortilla de patata; La Prenda Food Truck, con una propuesta de street food; Grab Sandwiches, con bocadillos elaborados con pan artesanal y recetas internacionales; y Pizza Natura, que apuesta por masas de mijo y quinoa y cuenta con alternativas veganas. A ellas se suman Coren Grill, con asados y platos caseros elaborados con producto gallego; Z&CO, especializado en street food libanés; Purakaí, con açaí y healthy bowls; y Mahalo Poké, donde cada cliente podrá configurar su propio poké al gusto.

Sabores latinoamericanos en Macondo Park

Latinoamérica también tendrán un peso importante en El Mercado de Shakira. Tequendama Grill propone un recorrido gastronómico por Colombia combinando recetas tradicionales con técnicas de parrilla; Las Arepas del Pueblo está especializado en arepas rellenas colombianas; Argentina Food Truck llevará hamburguesas, empanadas y alfajores; y El Chivito Uruguayo tendrá las carnes a la brasa como protagonistas. También estará La Fontana Gastro, con cocina ecuatoriana ancestral adaptada a tendencias contemporáneas, y Chifa, que apuesta por una fusión entre Perú y Asia. La propuesta internacional continúa con varias opciones mexicanas: Tacoctelería, que combina antojos callejeros y platos para compartir; La Taquilla Street Food, centrada en burritos, nachos y tacos; y Voraz, con distintos formatos de gastronomía mexicana.

Carne y postres también en la carta

Los amantes de la carne tendrán todavía más alternativas. Los Parrilleros estarán especializados en barbacoas y carnes ahumadas cocinadas lentamente; Smokie Madriz propone una fusión italoamericana de carnes ahumadas y burgers; y THE OX - Cenando con Pablo llevará hamburguesas gourmet elaboradas con carne madurada. La Diez Milanesas, por su parte, ofrecerá milanesas artesanas, mientras que Wild Dogs estará especializado en hot dogs. La oferta se amplía con La Pavoneta Gourmet, Los Tres Chanchitos, Rebost y BARRA 13, que completarán la variedad gastronómica disponible durante La Residencia.

Y también habrá espacio para quienes busquen algo dulce o un café. Sandra Cheesecake llevará sus tartas de queso artesanales gourmet; Bico de Xeado ofrecerá helados artesanales elaborados con leche gallega; Hebaziro Concept estará presente con una propuesta de alta pastelería; y Café Veracruz, tostador coruñés, acercará el café de especialidad. Además, Ice Cream Lab y Mamma Coffee ampliarán las alternativas de café, dulces y heladería.

De esta forma, El Mercado de Shakira en Macondo Park se convierte en uno de los grandes espacios complementarios del concierto, con una oferta que abarca desde gastronomía española y latinoamericana hasta cocina asiática, libanesa, mexicana, opciones saludables, pizzas, hamburguesas, dulces y café.