Ciencia y arte se dan la mano: El CSIC programa un ciclo de conciertos sinfónicos para celebrar los próximos eclipses

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha programado un ciclo de conciertos multimedia (fusionarán la música sinfónica con la proyección de imágenes astronómicas) para sumarse a los numerosos actos que se organizan para celebrar los tres eclipses solares que se van a suceder hasta 2028.

El ciclo 'Armonía eclíptica', en el que van a participar varias orquestas, llegará a A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Burgos, Soria, Castellón y Oviedo, y el primero de los conciertos, a cargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España, será en Madrid el 5 de junio en el Auditorio Nacional.

Los eclipses se sucederán durante los próximos tres años; dos de ellos totales (en 2026 y 2027) y uno anular (en 2028), y el primero de ellos será el próximo 12 de agosto y será el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo.

Las piezas del programa 'Armonía eclíptica' incluyen obras de los compositores John Estacio, Joaquín Rodrigo, Gustav Holst, Maurice Ravel y Ginastera Panambi, y las melodías estarán acompañadas de producciones visuales por 'KV 265', una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la comunicación de la ciencia a través del arte y cuyos montajes, que siguen de forma acompasada la música en directo de las interpretaciones orquestales, se han mostrado ya en más de 260 conciertos.

El eclipse de 2026, el más extenso geográficamente, recorrerá buena parte del norte de España, y José Francisco Salgado, director ejecutivo de KV 265 y artista visual, y Juan Ramón Pardo Carrión, investigador del CSIC en el Instituto de Física Fundamental y uno de los impulsores del proyecto, han grabado ya imágenes en Galicia, Asturias y Castilla y León para incorporarlas durante los eventos culturales y científicos.

Así, ha informado el CSIC en una nota de prensa, las proyecciones servirán no solo para acercar la ciencia de los eclipses, sino también para poner en valor el patrimonio cultural de algunas provincias de la 'España vaciada'.