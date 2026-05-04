San Isidro 2026 en Madrid: Programación con todos los conciertos gratis

Las fiestas de San Isidro de Madrid 2026 ya están aquí y a continuación te contamos todos los conciertos gratis que hay desde el 7 al 17 de mayo, ¡y en qué escenarios estarán!

Irene Picazo
San Isidro 2026 ya está aquí y recientemente te contábamos todos los detalles que necesitabas saber para vivirlo. Como por ejemplo, que el pregón será el próximo 7 de mayo a las 20:00 de la mano de Sonsoles Ónega en la Casa de La Villa. Justo antes, tendrá lugar el pasacalles de Gigantes y Cabezudos desde el Museo de Artes y Tradiciones populares de Madrid.

Sin embargo, lo que muchas personas estaban esperando con ganas es la publicación de los conciertos gratis de las Fiestas de San Isidro 2026 y a continuación te dejamos la programación completa:

Conciertos gratis Fiestas de San Isidro 2026 en Madrid

Viernes 8 de mayo

Parque de San Isidro - escenario principal

  • 20:30 horas: Socio Ejecutor
  • 22:00 horas: Serko
  • 23:59 horas: DJ Del Puerto

Sábado 9 de mayo

Parque de San Isidro - escenario principal

  • 20:30 horas: Interferencias
  • 22:00 horas: David Otero
  • 23:59 horas: DJ Sofía Cristo

Domingo 10 de mayo

Parque de San Isidro - escenario principal

  • 20:00 horas: Manuel Malou
  • 21:30 horas: Demarco Flamenco

Lunes 11 de mayo

Parque de San Isidro - escenario principal

  • 20:00 horas: Castor Head
  • 21:30 horas: Iros todos a... Tributo a Extremoduro

Martes 12 de mayo

Parque de San Isidro - escenario principal

  • 20:00 horas: La Milagrosa
  • 21:30 horas: VVV Tripping you

Miércoles 13 de mayo

Parque de San Isidro - escenario principal

  • 20:00 horas: Amor Líquido
  • 21:30 horas: Carlangas

Jueves 14 de mayo

Escenario Plaza Mayor

  • 19:00 horas: Aniversario de Los40 con artistas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, Nena Dacone o DePol.

Escenario Jardines de las Vistillas

  • 19:00 horas: El Nuevo Madriz, con Ruptura DJ + Pablito Tedeka
  • 20:30 horas: REBE
  • 22:00 horas: HENS

Escenario Matadero Madrid

  • 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Nuevo Versalles

Parque de San Isidro - Escenario Principal

  • 20:30 horas: Vicente Calderon
  • 22:00 horas: Rubén Pozo y los Chicos de la Curva
  • 23:59: Fernanda Arrau DJ Set

Viernes 15 de mayo

Escenario Plaza Mayor

  • 21:30 horas: Banda Sinfónica Municipal de Madrid - Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó

Escenario Jardines de las Vistillas

  • 12:30 horas: La hora del Vermú: Gilda Club: Yahaira Y Digues DJ SET
  • 18:00 horas: 46 premios rock Villa de Madrid
  • 21:45 horas: Camellos

Escenario Matadero

  • 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Gran Rocksest

Parque de San Isidro - Escenario Principal

  • 20:30 horas: Pablo Pueblo DJ SET
  • 21:30 horas: Las Kétchup
  • 22:30 horas: Los Chungitos y Familia
  • 23:59 horas: Tiraya y Patataonstereo DJ Set

Sábado 16 de mayo

Escenario Plaza Mayor

  • 20:00 horas: La Bien Querida
  • 21:45 horas: Baiuca

Escenario Jardines de las Vistillas

  • 13:15 horas: Mari Pepa de Chamberí
  • 14:30 horas: La hora del vermú - Espada y Jotapop Dj Set
  • 20:30 horas: Las Dianas
  • 22:00 horas: Triángulo de Amor Bizarro

Escenario Matadero Madrid

  • 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Invictus

Parque de San Isidro - Escenario Principal

  • 20:30 horas: Amore
  • 22:00 horas: Fangoria
  • 23:59 horas: Cascales DJ Set

Domingo 17 de mayo

Escenario Plaza Mayor

  • 20:00 horas: Las Migas
  • 21:30 horas: Juerga Flamenca con Montoya & Carmona

Escenario Jardines de las Vistillas

  • 14:00 horas: Olga María Ramos
  • 20:30 horas: Flashback con Ochoymedio DJ Set

Escenario Matadero

  • 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Panther Show

Parque de San Isidro - escenario principal

  • 20:00 horas: La Paloma
  • 21:30 horas: Xavibo
