NO TE LO PIERDAS
San Isidro 2026 en Madrid: Programación con todos los conciertos gratis
Las fiestas de San Isidro de Madrid 2026 ya están aquí y a continuación te contamos todos los conciertos gratis que hay desde el 7 al 17 de mayo, ¡y en qué escenarios estarán!
Publicidad
San Isidro 2026 ya está aquí y recientemente te contábamos todos los detalles que necesitabas saber para vivirlo. Como por ejemplo, que el pregón será el próximo 7 de mayo a las 20:00 de la mano de Sonsoles Ónega en la Casa de La Villa. Justo antes, tendrá lugar el pasacalles de Gigantes y Cabezudos desde el Museo de Artes y Tradiciones populares de Madrid.
Sin embargo, lo que muchas personas estaban esperando con ganas es la publicación de los conciertos gratis de las Fiestas de San Isidro 2026 y a continuación te dejamos la programación completa:
Conciertos gratis Fiestas de San Isidro 2026 en Madrid
Viernes 8 de mayo
Parque de San Isidro - escenario principal
- 20:30 horas: Socio Ejecutor
- 22:00 horas: Serko
- 23:59 horas: DJ Del Puerto
Sábado 9 de mayo
Parque de San Isidro - escenario principal
- 20:30 horas: Interferencias
- 22:00 horas: David Otero
- 23:59 horas: DJ Sofía Cristo
Domingo 10 de mayo
Parque de San Isidro - escenario principal
- 20:00 horas: Manuel Malou
- 21:30 horas: Demarco Flamenco
Lunes 11 de mayo
Parque de San Isidro - escenario principal
- 20:00 horas: Castor Head
- 21:30 horas: Iros todos a... Tributo a Extremoduro
Martes 12 de mayo
Parque de San Isidro - escenario principal
- 20:00 horas: La Milagrosa
- 21:30 horas: VVV Tripping you
Miércoles 13 de mayo
Parque de San Isidro - escenario principal
- 20:00 horas: Amor Líquido
- 21:30 horas: Carlangas
Jueves 14 de mayo
Escenario Plaza Mayor
- 19:00 horas: Aniversario de Los40 con artistas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, Nena Dacone o DePol.
Escenario Jardines de las Vistillas
- 19:00 horas: El Nuevo Madriz, con Ruptura DJ + Pablito Tedeka
- 20:30 horas: REBE
- 22:00 horas: HENS
Escenario Matadero Madrid
- 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Nuevo Versalles
Parque de San Isidro - Escenario Principal
- 20:30 horas: Vicente Calderon
- 22:00 horas: Rubén Pozo y los Chicos de la Curva
- 23:59: Fernanda Arrau DJ Set
Viernes 15 de mayo
Escenario Plaza Mayor
- 21:30 horas: Banda Sinfónica Municipal de Madrid - Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó
Escenario Jardines de las Vistillas
- 12:30 horas: La hora del Vermú: Gilda Club: Yahaira Y Digues DJ SET
- 18:00 horas: 46 premios rock Villa de Madrid
- 21:45 horas: Camellos
Escenario Matadero
- 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Gran Rocksest
Parque de San Isidro - Escenario Principal
- 20:30 horas: Pablo Pueblo DJ SET
- 21:30 horas: Las Kétchup
- 22:30 horas: Los Chungitos y Familia
- 23:59 horas: Tiraya y Patataonstereo DJ Set
Sábado 16 de mayo
Escenario Plaza Mayor
- 20:00 horas: La Bien Querida
- 21:45 horas: Baiuca
Escenario Jardines de las Vistillas
- 13:15 horas: Mari Pepa de Chamberí
- 14:30 horas: La hora del vermú - Espada y Jotapop Dj Set
- 20:30 horas: Las Dianas
- 22:00 horas: Triángulo de Amor Bizarro
Escenario Matadero Madrid
- 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Invictus
Parque de San Isidro - Escenario Principal
- 20:30 horas: Amore
- 22:00 horas: Fangoria
- 23:59 horas: Cascales DJ Set
Domingo 17 de mayo
Escenario Plaza Mayor
- 20:00 horas: Las Migas
- 21:30 horas: Juerga Flamenca con Montoya & Carmona
Escenario Jardines de las Vistillas
- 14:00 horas: Olga María Ramos
- 20:30 horas: Flashback con Ochoymedio DJ Set
Escenario Matadero
- 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Panther Show
Parque de San Isidro - escenario principal
- 20:00 horas: La Paloma
- 21:30 horas: Xavibo
Publicidad