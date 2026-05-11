Día Internacional de los Museos 2026: Conciertos gratis en el Museo Reina Sofía

El próximo 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y son muchos los centros culturales de España que abren gratis para cualquier persona pueda visitarlos y disfrutar de sus instalaciones.

El objetivo del Día Internacional de los Museos (DIM), que tuvo su primera edición en 1977, es concienciar sobre el valor de las instituciones museísticas como un medio para el intercambio social y cultural, la comprensión mutua, la colaboración y la paz.

Sin embargo, también hay un plan que se repite año tras año: Los conciertos gratis en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Este maratón de música gratuita contará con las actuaciones de artistas conocidos como Carlangas, Soleá Morente, La Pegatina, Pipiolas, Triángulo de Amor Bizarro o Zahara, entre muchos otros.

La cita se celebrará el viernes 22 de mayo y, como ya te hemos comentado, la entrada es libre y gratis, tendrán lugar en el Patio del Edificio Nouvel y su horario será de 0:9:00 a 23:00 horas, aproximadamente.

Algunos de los artistas que pasarán por el Reina Sofía para disfrutar de su música serán: Fetén Fetén, Shego, Dear Joanne, Mala Gestión, Niños Bravos, Soleá Morente, Go Cactus, Kokoshca, Queralt Lahoz, La Tania, María José Llergo, O Kwarteto, La Pegatina, Sienna, Micky y los colosos del ritmo, Pipiolas, Zetak, Ven'nus, Hnos Munoz, Escandaloso Xpósito, Gara Durán, Erik Urano, Estrellas del Rap Nacional (Teo Lucadamo, Manu El y D.A.W.I.T.), Ángel Stanich, Triángulo de Amor Bizarro y Zahara.