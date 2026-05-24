Descubre el Palacio ducal de Medinaceli, una de las grandes joyas que podemos encontrar en Soria

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Soria, donde encontramos un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente impresionantes, como es el caso del Palacio ducal de Medinaceli. Situado en la plaza mayor de la ciudad, se trata de una obra del siglo XVII que empezó a construirse en 1625 por encargo del duque de Medinaceli. El arquitecto encargado de este proyecto fue Juan Gómez de Mora, sobrino de Francisco de Mora, con el que había trabajado en el Palacio ducal de Lerma.

Palacio ducal de Medinaceli, a través de su historia

Palacio Ducal de Medinaceli | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Medinaceli

Se trata de un palacio renacentista que se erigió en el siglo XVII como sede de la casa de Medinaceli. De hecho, sus escudos se encuentran en la fachada de la construcción. Es importante tener en cuenta que, durante el siglo XIX, cayó en desuso y se deterioró hasta la ruina casi total. De hecho, en ese estado estuvo durante varias décadas, hasta que concluyeron los trabajos de restauración iniciados a finales de los años 90 del pasado siglo.

Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que, en diciembre de 2008, se inauguró un museo dedicado a exposiciones culturales, con hasta diez salas que ocupaban prácticamente toda la planta baja del antiguo palacio. No podemos dejar de mencionar que, debido a su importancia histórica, arquitectónica y cultural, en junio de 1979 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento.

Palacio ducal de Medinaceli, a través de sus características

Mosaico conservado en el interior del Palacio Ducal de Medinaceli | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Medinaceli

Estamos ante una edificación renacentista que está perfectamente estructurada en torno a un patio interior de dos pisos. Además, destaca especialmente por su simétrica y elegante sobriedad. Cuenta con una fachada de dos pisos flanqueada por dos torres y está compuesta por una serie de balcones con frontones curvos que ordenan el conjunto, así como la puerta principal con el escudo de los duques de Medinaceli.

Es importante tener en cuenta que las cubiertas fueron pensadas como en el Palacio de Lerma, la Casa de la Villa de Madrid y la Plaza Mayor para ser realizadas en pizarra. En cuanto a las torres, que fueron eliminadas en el siglo XIX y recuperadas en una restauración posterior, estaban perfectamente rematadas con chapiteles, lo que le proporcionaba una mayor altura.

En el interior de este Palacio ducal de Medinaceli, se hallan varios mosaicos romanos, como el que se encontró en la Plaza Mayor, que data del siglo IV y tiene a la Diosa Ceres como tema central. Incluso, hay que mencionar el encontrado en la Calle San Gil, del siglo II, con teselas más pequeñas y motivos geométricos y animales fantásticos. Sin duda, este Palacio ducal se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Soria. Si estás pensando en poner rumbo a esta ciudad, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta construcción. ¡Estamos completamente convencidos de que te cautivará y hasta te dejará sin palabras!