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The Champions Burger vuelve a Madrid este 2026: fechas, hamburguesas que probar y todo sobre el festival
El mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa regresa a Madrid en 2026 con una nueva edición cargada de sabor, espectáculo y competencia. The Champions Burger vuelve con decenas de food trucks y propuestas innovadoras que convierten este plan en una cita imprescindible para los amantes de las burgers.
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The Champions Burger vuelve a Madrid este 2026 con una edición renovada que combina gastronomía y entretenimiento. El evento se celebrará en el Recinto Ferial de Las Rozas del 23 de abril al 10 de mayo, con entrada gratuita y un formato pensado para elegir la mejor hamburguesa de España.
Fechas, horarios y ubicación
Durante más de dos semanas, el festival reunirá a miles de visitantes en un espacio que mezcla food trucks, música y espectáculo.
- Ubicación: Recinto Ferial de Las Rozas
- Fechas: del 23 de abril al 10 de mayo de 2026
Horarios:
- De lunes a jueves: de 18:00 a 00:00
- De viernes a domingo: de 12:00 a 00:00
La inauguración tendrá lugar el 23 de abril por la tarde, dando el pistoletazo de salida a uno de los eventos gastronómicos más esperados del año.
Un festival con más de 20 food trucks
Esta edición contará con más de 20 food trucks y alrededor de 24 restaurantes de toda España, que competirán con sus mejores creaciones para conquistar al público.
Cada propuesta estará elaborada con ingredientes de alta calidad, desde carnes prémium hasta panes artesanales y combinaciones innovadoras. El público será el encargado de votar sus favoritas, valorando aspectos como el sabor, la originalidad o la presentación.
Hamburguesas que no te puedes perder
Entre las propuestas destacadas que podrás probar en Madrid hay auténticos clásicos y creaciones gourmet muy reconocidas, como:
- La “Bacon Juancheeseburger” de Juancho’s BBQ
- La “Super Frankie Cheese” de Frankie Burgers
- La “Rib Eye” de The Fitzgerald
- La “Dispatch Burger” de Dispatch
- La “La Palma” de La Bistroteca
Estas hamburguesas reflejan la creatividad del sector, con recetas que van mucho más allá de lo tradicional.
Mucho más que hamburguesas
The Champions Burger no es solo un evento gastronómico. En 2026 apuesta por una experiencia inmersiva con una puesta en escena inspirada en el deporte y el espectáculo, con iluminación, sonido y actividades interactivas.
El ambiente está diseñado para todos los públicos, convirtiendo la visita en un plan completo que mezcla ocio, comida y entretenimiento.
Cómo funciona el concurso
Uno de los grandes atractivos del evento es que los asistentes actúan como jurado. Tras probar las hamburguesas, pueden votar a través de un sistema digital (código QR), lo que determina cuáles son las mejores de cada ciudad y, finalmente, del país.
Al finalizar la gira, solo una será elegida como la mejor hamburguesa de España.
Todo lo que debes saber antes de ir
- La entrada es gratuita, solo pagas lo que consumas
- Es recomendable acudir con tiempo, especialmente los fines de semana
- Hay opciones para todos los gustos, incluidas propuestas innovadoras
- El ambiente es tanto diurno como nocturno, con mayor afluencia por la tarde
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