Los mejores lugares de España para ver el eclipse solar total de agosto y sus precios

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible en el norte y este de España, siendo Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Baleares las zonas más privilegiadas. Los mejores lugares para la observación son ciudades como León, Burgos, Zaragoza, Oviedo, Santander y Palma, con el máximo cerca de la puesta de sol.

Eclipse solar | iStock

Las regiones de interior y las zonas rurales poco masificadas son algunos de los lugares más populares para este fenómeno astronómico que nos dará escasos minutos de oscuridad total.

Lugares más destacados de España

Galicia y Costa Cantábrica : La playa de Llas (Lugo), faro de Punta Roncadoira y la playa de las Catedrales son sitios ideales para la franja de totalidad.

: La playa de Llas (Lugo), faro de Punta Roncadoira y la playa de las Catedrales son sitios ideales para la franja de totalidad. Interior y norte de España : León, Burgos, Valladolid, son puntos centrales en la franja de oscuridad total. En Palencia, el Cerro del Otero ofrece buena visibilidad. Asturias y La Rioja también están en la lista.

: León, Burgos, Valladolid, son puntos centrales en la franja de oscuridad total. En Palencia, el Cerro del Otero ofrece buena visibilidad. Asturias y La Rioja también están en la lista. Aragón y Levante: Zaragoza y zonas de la Comunidad Valenciana ofrecen cielos probablemente despejados, aunque la puesta de sol requiere un horizonte limpio.

Zaragoza y zonas de la Comunidad Valenciana ofrecen cielos probablemente despejados, aunque la puesta de sol requiere un horizonte limpio. Baleares: Palma de Mallorca es un lugar privilegiado para ver el eclipse, aunque el sol estará muy bajo.

Eclipse solar | NASA

Los precios se triplican

La alta demanda para el eclipse de agosto ya está provocando un fuerte impacto en el mercado hotelero del norte de España. En ciudades como Burgos o zonas de Asturias, los precios para la noche del 12 de agosto han pasado de una media habitual de entre 80 y 130 euros a superar los 300 euros por persona en los pocos alojamientos aún disponibles. En León y Valladolid la tendencia es similar, con tarifas que alcanzan los 140 y 150 euros por noche, llegando a duplicar los precios habituales del verano.

Este aumento refleja la escasez de oferta frente a una demanda internacional que sitúa a España como uno de los mejores lugares para ver el eclipse. Desde Destinia destacan que se trata de un turismo de nicho, muy planificado y fiel, distinto al vacacional tradicional, y recomiendan reservar con la máxima antelación, especialmente en zonas rurales con menor capacidad hotelera, donde la disponibilidad podría agotarse meses antes del evento.