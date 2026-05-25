PLANES EN MADRID
Conciertos de Bad Bunny en Madrid: Cómo llegar al Riyadh Air Metropolitano, horarios, restaurantes y todo lo que necesitas saber
Bad Bunny aterriza en Madrid con diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano dentro de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Te contamos cómo llegar al estadio y cuáles son los bares, restaurantes y espacios de ocio que podrás disfrutar antes y después de los conciertos.
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Estas próximas semanas tienen lugar multitud de eventos en Madrid, como la llegada del Papa León XIV o la Feria del Libro, pero lo cierto es que una de estas grandes citas es también la del cantante Bad Bunny, que dará un total de 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano.
Estas 10 fechas confirmadas del puertorriqueño forman parte de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y los shows serán los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026.
Ante la presencia de multitud de fans y turistas, en Viajestic hemos querido hacer una recopilación con los horarios del estadio, cómo llegar a él y los restaurantes y bares que puedes encontrarte en el recinto.
Bares y restaurantes del estadio
Al aire libre
Rita's Mirador
Es la reciente gran apuesta, ya que el Grupo Autocines abrirá el próximo 30 de mayo Rita's Mirador, un nuevo espacio de ocio al aire libre situado en el Riyadh Air Metropolitano que combinará música en directo, gastronomía, coctelería y experiencias inmersivas todos los fines de semana.
El recinto, con capacidad para 1.000 personas y vistas panorámicas de Madrid, aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro vinculado a los grandes eventos y conciertos del estadio. Con esta apertura, la compañía refuerza su expansión en el ocio experiencial y prevé superar los 14 millones de euros de facturación en 2026.
Foodtrucks
En la Fan Zone se encuentran los siguientes foodtrucks:
- La Campana
- Maroma
- Goofretti
- Campogrande
- La Martinuca
- Taco Bell
- Domino's
- P.A.N.
- OleMole
- BDP
- Oh! Felia
Más restaurantes
- McDonald's
- El gran escenario
- La Gradona
- Los Cinco
- Brindis
- Cruz21
- El Bonanno
- Bendita Locura
- Malvón
Cómo llegar al Riyadh Air Metropolitano
Para llegar al Estadio Riyadh Air Metropolitano (antes Cívitas Metropolitano) para el concierto de Bad Bunny, la opción más rápida y recomendada es el transporte público:
- Metro: La estación más cercana es Estadio Metropolitano (Línea 7). También puedes llegar caminando desde las estaciones cercanas de Las Musas (Línea 7) y Canillejas (Línea 5).
- Autobús: Las líneas de la EMT 38, 48, 140, 167, E2 y N5 (autobús nocturno) te dejan en las inmediaciones del estadio.
- Coche / Taxi: Se encuentra en la zona noreste de Madrid con fácil acceso desde la M-40 (salida 9A hacia avenida de Arcentales), la A-2 y la M-21. Debido a las aglomeraciones, los días de concierto se recomienda encarecidamente utilizar el transporte público
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