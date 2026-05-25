Conciertos de Bad Bunny en Madrid: Cómo llegar al Riyadh Air Metropolitano, horarios, restaurantes y todo lo que necesitas saber

Estas próximas semanas tienen lugar multitud de eventos en Madrid, como la llegada del Papa León XIV o la Feria del Libro, pero lo cierto es que una de estas grandes citas es también la del cantante Bad Bunny, que dará un total de 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano.

Estas 10 fechas confirmadas del puertorriqueño forman parte de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y los shows serán los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026.

Ante la presencia de multitud de fans y turistas, en Viajestic hemos querido hacer una recopilación con los horarios del estadio, cómo llegar a él y los restaurantes y bares que puedes encontrarte en el recinto.

Bares y restaurantes del estadio

Al aire libre

Rita's Mirador

Es la reciente gran apuesta, ya que el Grupo Autocines abrirá el próximo 30 de mayo Rita's Mirador, un nuevo espacio de ocio al aire libre situado en el Riyadh Air Metropolitano que combinará música en directo, gastronomía, coctelería y experiencias inmersivas todos los fines de semana.

El recinto, con capacidad para 1.000 personas y vistas panorámicas de Madrid, aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro vinculado a los grandes eventos y conciertos del estadio. Con esta apertura, la compañía refuerza su expansión en el ocio experiencial y prevé superar los 14 millones de euros de facturación en 2026.

Foodtrucks

En la Fan Zone se encuentran los siguientes foodtrucks:

La Campana

Maroma

Goofretti

Campogrande

La Martinuca

Taco Bell

Domino's

P.A.N.

OleMole

BDP

Oh! Felia

Más restaurantes

McDonald's

El gran escenario

La Gradona

Los Cinco

Brindis

Cruz21

El Bonanno

Bendita Locura

Malvón

Cómo llegar al Riyadh Air Metropolitano

Para llegar al Estadio Riyadh Air Metropolitano (antes Cívitas Metropolitano) para el concierto de Bad Bunny, la opción más rápida y recomendada es el transporte público: