Pasea Madrid 2026: cómo conseguir entradas para las visitas guiadas gratis

Este 2026 vuelve Pasea Madrid, el programa municipal de visitas guiadas gratuitas organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de una gran oportunidad para conocer el patrimonio cultural y natural de Madrid.

Cómo conseguir entradas

El próximo miércoles, 18 de marzo, se abre el plazo de reservas para la primera temporada de la edición 2026 de Pasea Madrid, el programa municipal de visitas guiadas gratuitas del Área de Cultura, Turismo y Deporte. Durante los meses de abril, mayo y junio, madrileños y visitantes podrán disfrutar de cinco temáticas con más de 350 sesiones de visitas y cerca de 10.000 plazas, concebidas con el objetivo de acercar a la ciudadanía el rico patrimonio cultural y natural de la capital.

A las 10:00 horas se habilitará la plataforma de reservas de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano para las visitas destinadas a mayores de 65 años. A partir de las 12:00 horas, las inscripciones estarán disponibles para todos los públicos.

Monumentos y fechas de Pasea Madrid 2026

Paisaje de la Luz-jardines del Buen Retiro

Del 6 de abril al 28 de junio: lunes a las 17:00 horas y, en junio, también los miércoles. Los primeros lunes de mes, la visita está reservada para los mayores.

El actual parque del Retiro tiene su origen en el Real Sitio del Buen Retiro, la segunda residencia de la monarquía española en Madrid. Este espacio contaba con un gran palacio, articulado en torno a dos patios de aspecto similar a la plaza Mayor. Durante la Guerra de Independencia, el palacio fue ocupado por las tropas francesas, que transformaron las distintas edificaciones en cuarteles. El parque actual es el resultado de estos avatares históricos y de la restauración llevada a efecto por el Ayuntamiento de Madrid desde que asumió su propiedad en 1868. Desde julio de 2021, los jardines del Buen Retiro son, junto con el paseo del Prado, Patrimonio Mundial de la Unesco.

Paisaje de la Luz-paseo del Prado

Del 7 de abril al 23 de junio: martes a las 17:00 horas y también los jueves de junio. Los primeros martes de mes, las visitas están reservadas para los mayores.

Museo Thyssen-Bornemisza en el Paseo del Prado de Madrid | iStock

El paseo del Prado discurre entre la plaza de Cibeles y la plaza del Emperador Carlos V. El origen de este espacio urbano se remonta al Prado de los Jerónimos, en alusión a las posesiones que rodeaban el Monasterio de San Jerónimo el Real en el siglo XVI. Este espacio empezó su ordenamiento por Felipe II, siguiendo el cauce del arroyo de la Fuente Castellana. A finales del siglo XVIII, Carlos III transformó el espacio en el Salón del Prado, decorado con algunas de las fuentes que podemos contemplar hoy. A lo largo de su historia, a este espectacular bulevar se le han añadido diversos palacios y edificios públicos. Está protegido como Bien de Interés Cultural y, desde julio de 2021, forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco, junto con los jardines del Buen Retiro. Esta visita finalizará en el Palacio de Cibeles, donde los participantes podrán disfrutar por su cuenta y de forma gratuita del Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz.

Frontón Beti Jai

Del 1 de abril al 28 de junio: Las visitas serán de martes a viernes a las 11:00, 12:00 y 13:00 h y los fines de semana, a las 11:00 y 12:00 h. Además, desde el 19 de mayo, se suma una visita a las 10:00 h entre semana y a las 13:00 h, los fines de semana. La visita de los jueves, a las 12:00 h, está reservada reserva para los mayores.

Frontón Beti Jai | Foto del Ayuntamiento de Madrid

Este monumento, ubicado en el distrito de Chamberí, se construyó según el proyecto de 1893 del arquitecto Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo, con el fin de construir un frontón para el juego de pelota vasca en la capital. El frontón madrileño fue inaugurado en 1894 con una capacidad para 4.000 espectadores para competiciones deportivas y espectáculos de distinta naturaleza. A comienzos del siglo XX, el juego decayó y con él, el uso del frontón, por lo que se utilizó para diferentes eventos. Con un estilo muy ecléctico influenciado por corrientes historicistas en el que se mezclan el hierro, el vidrio y el hormigón, la visita descubre un edificio singular y único en su tipología, declarado Bien de Interés Cultural en 2011. En 2025, la recuperación del frontón Beti Jai fue distinguida con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, otorgado por el Ministerio de Cultura.

Monumento a Alfonso XII

Del 1 de abril al 27 de junio: miércoles a las 17:00 h y 18:00 h y sábados, a las 11:00 y 12:00 h. A partir de junio, se suma una visita más los miércoles, a las 19:00 h, y otra los sábados a las 13:00 h. Se reserva los miércoles, a las 17.00 h, la visita para los mayores.

Este monumento, levantado en el parque del Retiro en 1902, es un ejemplo sobresaliente de arquitectura historicista. Diseñado por José Grases Riera y finalizado por Teodoro Anasagasti, la estatua ecuestre que lo corona es obra de Mariano Benlliure. Bajo ella, se encuentra un mirador de 360 grados al que se subirá durante esta visita para contemplar unas preciosas vistas del Paisaje de la Luz.

Búnker del Capricho

Del 2 de abril al 28 de junio: sábados, domingo y festivos a las 11:00 y 12:00 h, estando reservada para los mayores la visita de los sábados a las 12:00 h.

Durante la Guerra Civil española, el jardín del Capricho albergó el Cuartel General del Ejército del Centro de la II República, aprovechando su ubicación lejos de los frentes, sus buenas comunicaciones y el arbolado propicio para el camuflaje. El refugio es un auténtico cuartel subterráneo de unos 2.000 metros cuadrados, situado a 15 metros de profundidad, que fue construido entre mayo y agosto de 1937. Dispone, en total, de cinco dependencias de trabajo, área de descontaminación, duchas, enfermería, sala de máquinas y un pequeño almacén. Tiene cuatro accesos, tres dan al parque y un cuarto es una galería de escape a la calle.