Lerma y Burgos recuerdan y recrean el eclipse de 1905

Será el primer fin de semana de junio, del 5 al 7 de ese mes, cuando en Burgos recuerden aquella visita real aliñada con un eclipse y lo harán con una nutrida agenda de eventos entre los que no falta una estupenda recreación histórica; estos eventos quieren servir además como aperitivo al eclipse del que disfrutaremos el próximo 12 de agosto, un eclipse que en Burgos será total lo que convierte a esta provincia en uno de los lugares recomendados para verlo alrededor de las ocho y media de la tarde; ahora bien, hablando de eclipses, en Burgos empiezan por viajar en el tiempo hasta 1905.

Fachada norte del Parador de Lerma | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

La fiesta real del eclipse empezará el 5 de junio, viernes, en Lerma: primero con la llegada de los Duques de Sotomayor seguida de la visita a la Colegiata De San Pedro y una cena de gala en el Parador Nacional, una cena de gala que además estará ambientada en 1905.

Al día siguiente, 6 de junio, la fiesta del eclipse continúa en Burgos: el Ayuntamiento y el Palacio Provincial son los lugares elegidos para evocar a visita real de 1905 aunque el gran momento del día tendrá lugar entre la Plaza Mayor y la Catedral por la tarde, cuando la recreación histórica consistirá en la recreación del cortejo real en calesas, un cortejo que pasará por le Paseo del Espolón, el Arco de Santa Maria y la Plaza de Santa Maria antes de la recepción y visita de la Catedral antes del fin de fiesta burgalés que será la cena de gala en el Casino de Burgos y el concierto en honor a la Familia Real en el Teatro Principal de la ciudad.

Grupo de Recreación Histórica | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

El día 7 de junio la evocación, recuerdo y recreación del eclipse y visita real del año 1905, terminará en la ciudad de Burgos, concretamente en el Paseo de Marceliano Santa María con la despedida de la Familia Real y es que lo más espectacular de esta fiesta del eclipse de 1905 es lo que tiene de fiesta de recreación histórica de principio, en Lerma, a fin, en Burgos.

Si eres de los que disfruta a lo grande de las fiestas de recreación histórica, no puedes dejar de visitar Lerma y la ciudad de Burgos el próximo fin de semana porque su fiesta para recordar el eclipse de 1905 y la visita real de Alfonso XIII a la ciudad será precisamente eso, una recreación histórica excepcional y única.