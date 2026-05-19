Alcalá de Henares celebra a los clásicos del Siglo de Oro del 12 de junio al 5 de julio

En 2026 Clásicos en Alcalá celebra su 25 aniversario y lo hace a lo grande, con más de 25 centros y unas 75 propuestas escénicas desarrolladas por unas 58 compañías procedentes de 16 países; este festival, que nació con el objetivo de armera las artes escénicas a la gente y enriquecer la vida cultural de la ciudad, se ha convertido en todo un referente y en una cita obligada veraniega en la ciudad cervantina por excelencia.

Con ‘Celebra a los Clásicos’ como lema, el festival tomará las calles de Alcalá, también sus plazas, sus patios históricos y sus imponentes espacios monumentales convirtiéndose en referente internacional durante 4 semanas que no solo celebrarán los clásicos, también la gastronomía, la cultura y el patrimonio de la ciudad.

¿Qué podemos esperar de esta edición número 25 de Clásicos en Alcalá? Allí nos esperan Silvia Marsó, Según De la Rosa, Rafael Álvarez El Brujo, Paloma San Basilio, Joaquín Notario y Chevy Muraday entre otras muchas figuras del las artes escénicos en España; habrá también propuestas llegadas de otras regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia o Murcia e incluso de otros países como Argentina, México, Perú, Colombia, Portugal o Estados Unidos.

Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, Clásicos en Alcalá | Imagen cortesía de Turismo de Alcalá de Henares

Tratándose como se trata de un festival creado para celebrar a los clásicos, las estrellas serán las nuevas versiones de Lope de Vega, Calderón, Cervantes, Tirso de Molina, Góngora, Quevedo, Garcilaso de la Vega, el Arcipreste de Hita o Sor Juana Inés De la Cruz; destacamos las siguientes obras:

Los locos de Valencia de Lope de Vega en versión de José Luis Alonso y de Santos y dirección de Pepa Pedroche; el nuevo espectáculo Nascencia del Ballet Español; el estreno de El lindo Don Diego de Agustín Moreto; la adaptación de La Dama Boba bajo dirección de Josep Maria Mestres; y por supuesto el clásico de El Lazarillo de Tormes de Rafael Álvarez el Brujo. ¿Más propuestas? ¡Vaya si las hay! El teatro musical Dulcinea con Paloma San Balisicio o La vengadora de las mujeres dirigida por Carlos Martín están entre ellas.