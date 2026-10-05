El Altar de Muertos de Casa de México en Madrid 2026: fechas, horarios y cómo visitarlo gratis

El Día de Muertos vuelve a llenar de color la Fundación Casa de México en España, en Madrid. La institución celebra la novena edición de su tradicional altar, una de sus exposiciones más visitadas del año, que en esta ocasión lleva por título ¡Viva la vida!. El diseño es obra de Beatriz Redo y recrea un cementerio de las montañas de Michoacán durante la noche de Día de Muertos. La instalación puede visitarse del 2 de octubre al 8 de noviembre de 2026 de forma gratuita.

La propuesta se inspira en el momento en el que las familias acuden a los cementerios para encontrarse simbólicamente con las almas de sus seres queridos. También está presente la mariposa monarca, cuya llegada a los bosques de Michoacán coincide entre finales de octubre y principios de noviembre con las celebraciones. Tradicionalmente, estas mariposas se consideran una representación de las almas de los difuntos o un anuncio de su llegada al encuentro con los vivos.

El gran protagonista de la edición de 2026 es Agustín Lara, uno de los compositores mexicanos más reconocidos del siglo XX y autor de canciones como Granada, Solamente una vez o María Bonita. Su estrecha relación con España también quedó reflejada en obras como Madrid. De hecho, todo el recorrido está musicalizado con algunas de sus canciones más emblemáticas y el compositor aparece en la cima del altar representado por una calavera junto a su gran piano. Las calaveras, realizadas mediante la técnica de la cartonería, son obra de los artesanos Raimundo Amezcua y Marta Linares.

Pero este año no hay un único altar. El principal se complementa con otros tres altares más pequeños, entre ellos, por primera vez, uno dedicado a las mascotas. Durante el recorrido también se pueden contemplar piezas de arte popular y dejar un mensaje para los seres queridos fallecidos. Además, Casa de México estrena una herramienta virtual que permite fotografiar un espacio del hogar y visualizar cómo quedaría en él un altar completo.

La entrada es gratuita y Casa de México se encuentra en calle Alberto Aguilera, 20, Madrid.

Horarios y visitas guiadas

La visita libre puede realizarse:

Los lunes de 10:00 a 18:45 horas

De martes a viernes: de 10:00 a 13:45 horas

Sábados y domingos: de 10:00 a 12:30 horas

También hay visitas guiadas de unos 20 minutos:

De martes a viernes de 14:00 a 20:30 horas

Sábados de 13:00 a 20:30 horas

Domingos de 13:00 a 18:30 horas

Con reserva se accede en el horario asignado a través de la newsletter de Casa de México, mientras que quienes acudan sin ella pueden acceder mediante una fila habilitada y sujeta a aforo.

Además, la celebración se extiende este año a otros puntos de Madrid. Casa de México llevará tres altares más a CentroCentro, la Montaña de los Gatos del parque de El Retiro y el Invernadero de Arganzuela, que podrán visitarse del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2026.