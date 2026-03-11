LuzMadrid 2026: Mapa, horarios y todo lo que necesitas saber

LuzMadrid 2026 está a punto de encender la ciudad en un espectáculo artístico que se ganó el reconocimiento del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y es que entre el 12 y el 14 de marzo, Madrid convertirá sus calles y muchos de sus recintos museos vivientes.

Esta tercera edición llega con 15 instalaciones en 12 ubicaciones diferentes. Arganzuela se ha llevado la mayor parte de las obras, fruto de su diversidad paisajística y su riqueza arquitectónica. Todo ello, sumado a su pasado industrial, hará de enclaves como Matadero una maravilla visual.

Artistas nacionales e internacionales han acudido a esta cita en la capital española, que de nuevo busca reforzar su posición en la cultura europea. Un derroche de creatividad y dominio técnico que convierten la luz en un poderoso canal con el que transmitir los mensajes más impactantes.

Mapa LuzMadrid 2026 | LuzMadrid

Así, el paisaje urbano se da la mano con las creaciones en localizaciones como el Círculo de Bellas Artes, Cineteca Madrid o CentroCentro. Un viaje por la ciudad cuyo mapa deja clara la variedad de shows que se verán en Madrid este fin de semana.

El horario de las exposiciones varía según el lugar. En Cineteca Madrid se producirá a partir de las 19:00h el 11 de marzo; mientras que en CentroCentro arranca el 14 de marzo a las 20:00h.

Horarios LuzMadrid 2026 | LuzMadrid

Toda la información oficial está disponible en la página web de LuzMadrid, pudiendo consultar las horas exactas de cada espectáculo, las charlas disponibles o incluso crear un itinerario personalizado para no perderse ninguna obra.

LuzMadrid 2026 ya está aquí y promete iluminar como nunca antes la capital.